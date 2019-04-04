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الشوكولاتة الداكنة تحميك من مرض خطير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات قليلة من الشوكولا الداكنة يوميا، يخفض من ضغط الدم في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهر.



وبحسب باحثين في معهد التكنولوجيا التطبيقية بكويمبرا البرتغالية، فإن الشوكولاتة الداكنة تتمتع بغناها بمركب "الفلافونول" المضاد للأكسدة.


ومن مزايا "الفلافونول" الإيجابية أنه يخفض من مقاومة الأنسولين وينظم الوزن، كما أنه يسرع من التئام الجروح أيضا.


ومنح مشاركون شباب في الدراسة كميات من مادة الشوكولاتة الداكنة على مدار شهر كامل، وطلب منهم ألا يتناولوا أغذية أخرى تحتوي على "الفلافونول" في سبيل التوصل لنتائج دقيقة.


وأظهرت النتائج تحسنا في معدلات ضغط الدم المرتفع عند من تناول الشوكولاتة الداكنة طيلة مدة التجربة مقارنة بأولئك الذين أكلوا أغذية أخرى بنسب متواضعة من الكاكاو.


وأرجع العلماء النتائج التي تم التوصل إليها لانخفاض الضغط في الشرايين، وكذلك ما يعرف بـ"الاسترخاء الوعائي".


ويأمل القائمون على الدراسة أن تجعل نتائجهم من استهلاك هذا النوع من الشوكولاتة، تدبيرا وقائيا لصحة القلب.




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