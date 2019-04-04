فيديو.., نيمار, يرد, على, دعوة, نتنياهو, زيارة, اسرائيل,

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أدخل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه البالغ من العمر 78 عاما، اليوم المستشفى في...
حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من...
يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...
كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما...
انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...
أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التغييرات التي...
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أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن رضاه بالتعادل الدرامي الذي حققه فريقه بنتيجة...
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