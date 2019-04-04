فيديو.., نيمار, يرد, على, دعوة, نتنياهو, زيارة, اسرائيل,

رحّب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي بالدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل.

وجاء ترحيب نيمار بالزيارة، بعد أن انتشر فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لنتنياهو وهو يدعو النجم البرازيلي لزيارة إسرائيل.ونشر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عبر حساباته على مواقع التواصل مقطع فيديو، يبدو أن الجزء الأول منه التقط على هامش زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع.ويظهر في الفيديو نتنياهو يقف بجانب بولسونارو ويوجه رسالة باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج الشهير غابرييل ميدينا بالقول: "رجاء تعالوا إلى إسرائيل، عليكما أن تزورا إسرائيل، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما"!كما ظهر الدولي البرازيلي في الفيديو ذاته وهو يرد على دعوة نتنياهو بالقول بالإنجليزية: "مرحبا نتنياهو وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل، نحن قادمون"!بدوره رد ميدينا بالإيجاب على الدعوة.