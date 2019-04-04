تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-04 11:00:52 مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن |  2019-04-04 10:42:44 المشي 10 دقائق يوميا يحمي من إعاقة دائمة مستقبلا |  2019-04-04 10:41:34 إدخال أسطورة كرة القدم بيليه للمستشفى في فرنسا |  2019-04-04 10:34:09 نتنياهو إلى موسكو للقاء بوتين |  2019-04-04 10:14:52 صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت |  2019-04-04 10:21:08 سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي |  2019-04-04 09:12:00 "واتس آب" تخلص مستخدميها من أكثر المزايا إزعاجا |  2019-04-04 09:09:31 منفذ مجزرة نيوزيلندا يواجه 50 تهمة بالقتل |  2019-04-04 08:46:07 مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا |  2019-04-04 08:30:28 فيديو.. نيمار يرد على دعوة نتنياهو زيارة اسرائيل |  2019-04-04 08:26:53 صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد |  2019-04-04 05:40:20 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا |  2019-04-04 05:38:36 العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول |  2019-04-04 05:36:13 لافروف: الحرب في سوريا لم تنته ويجب القضاء على بؤر الإرهاب فيها |  2019-04-04 00:42:34 فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل بحثا عن مفقود بناء على معلومات من المحليين.. وتعمل الطواقم في المكان بعد انهيار المبنى في دير الأسد المكون من 4 طوابق، وغرفة عمليات اقيمت بالمكان ولاحقًا تم العثور على المفقود خارج المكان سليما وتعمل الطواقم الان على قطع الكهرباء ومساعدة طواقم اخرى تتواجد في المكان وكما ذكرت لم يبلغ عن اصابات او مفقودين" 




كلمات متعلقة

صور, -, انهيار, حائط, مبنى, مكون, من, 4, طوابق, في, دير, الاسد,

تابعونــا

مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن مدير عام الشرطة الفلسطينية يدفع مخالفة مواطن 2019-04-04 | 11:00:52

اكد اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية على التعليمات السابقة لادارة...

صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت صور - جرافات وقوات من الشرطة تداهم كفرقاسم لهدم بيت 2019-04-04 | 10:14:52

تشهد مدينة كفرقاسم حالة من التوتر الشديد في اعقاب اقدام جرافات الهدم ترافقها قوات...

سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي سمير ابو رمحيين من دائرة الإجراء بعكا يفوز بجائزة العامل المثالي 2019-04-04 | 10:21:08

سلطه التنفيذ والجباية تهنئ الموظف سمير ابو رمحيين الذي يعمل بدائرة الإجراء بعكا...

مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا مصرع رجل (40 عامًا) جراء تعرضه للدهس في حيفا 2019-04-04 | 08:46:07

لقي رجل (40 عامًا) مصرعه صباح اليوم الخميس اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة في منطقة...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا 2019-04-04 | 05:40:20

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة...

العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول 2019-04-04 | 05:38:36

اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام...

الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه 2019-04-03 | 22:10:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...

النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير 2019-04-03 | 20:18:34

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...

مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية 2019-04-03 | 20:14:59

ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...

مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة:لن نستقبل البطريرك ثيوفيلوس في عيد البشارة مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة:لن نستقبل البطريرك ثيوفيلوس في عيد البشارة 2019-04-03 | 19:14:07

يتقدّم مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بأجمل التهاني لأبناء المدينة خاصة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافةالمحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا فرات نصار مراسل القناة الثانية حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم مسيرة طلعة العذراء حيفا مشاركة واسعة ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته حريق جبل طابور حرش قرية دبورية اطفاء اخماد النار النيران اشتعالالشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى نهاني محاجنة ام الفحم مطلوبة تنفيذ عملية الشاباك الشرطة فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com