صور - انهيار حائط مبنى مكون من 4 طوابق في دير الاسد

أفاد الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ . كايد ظاهر صباح اليوم الخميس : "طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل بحثا عن مفقود بناء على معلومات من المحليين.. وتعمل الطواقم في المكان بعد انهيار المبنى في دير الأسد المكون من 4 طوابق، وغرفة عمليات اقيمت بالمكان ولاحقًا تم العثور على المفقود خارج المكان سليما وتعمل الطواقم الان على قطع الكهرباء ومساعدة طواقم اخرى تتواجد في المكان وكما ذكرت لم يبلغ عن اصابات او مفقودين"