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الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا



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اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا لطيفاً ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم السبت ، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفاً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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