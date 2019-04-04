العثور, على, طفلة, رضيعة, ملقاة, امام, مسجد, في, حلحول,

وقالت الشرطة انها باشرت في التحقيق .

اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام مسجد في بلدة حلحول في مدينة الخليل.

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