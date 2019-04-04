العثور, على, طفلة, رضيعة, ملقاة, امام, مسجد, في, حلحول,

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اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد...
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...
ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...
يتقدّم مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بأجمل التهاني لأبناء المدينة خاصة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان رجل يبلغ من العمر 55 عاماً تعرض...
يقام في هذه الاثناء في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق...
قالت مصادر في شاس اليوم إن الحزب سيوصي رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بتكليف رئيس...
هاجمت جمعية "كاميرا" اليمينية في أمريكا صحيفة النيويورك تايمز في حملة إعلانية...
ارتفع مستوى المياه في بحيرة طبرية منذ مطلع الشتاء الحالي بـ 286 سنتمترا، ووصل...