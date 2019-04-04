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العثور على طفلة رضيعة ملقاة امام مسجد في حلحول



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء عن عثورها على رضيعة عمرها ايام ملقاة امام مسجد في بلدة حلحول في مدينة الخليل.



وقالت الشرطة انها باشرت في التحقيق .




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