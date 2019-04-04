فالنسيا, يُلحق, بزيدان, الهزيمة, الأولى, في, ولايته, الثانية,

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يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...
كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما...
انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...
أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التغييرات التي...
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أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن رضاه بالتعادل الدرامي الذي حققه فريقه بنتيجة...
تفاجأ كثيرون من محبي نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بوضع موقع تويتر لصورة...
اقتنص نادي برشلونة، تعادلًا ثمينًا بنتيجة (4-4)، أمام مضيفه فياريال، على ملعب "لا...
يرى أسطورة ليفربول، أن المصري محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في انتصار الريدز بنتيجة...