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فالنسيا يُلحق بزيدان الهزيمة الأولى في ولايته الثانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق فالنسيا انتصارا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليجا، في معقله "ميستايا".

وسجل أهداف فالنسيا جويديس في الدقيقة 35، ثم جاراي في الدقيقة 83، بينما سجل بنزيما هدف ريال مدريد في الدقيقة (90+4).
وبهذا الانتصار يرفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث.
واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على طريقة لعب (4-3-3)، وأجرى 7 تغييرات عن التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة، بوجود نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أودريوزولا، راموس، فاران، ومارسيلو، وفي الوسط كاسيميرو، مودريتش، وكروس، وفي الهجوم فاسكيز، أسينسيو، وبنزيما.
بينما اعتمد مارسيلينو على طريقة (4-4-2) بوجود نيتو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جايا، دياكابي، جاراي، وواس، وفي الوسط جويديس، كوندوجبيا، باريخو، وسولير، وفي الهجوم الثنائي جاميرو، ورودريجو.




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