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لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مع تزايد ضغوط الحياة، يتوق كثير من الناس إلى سبيل لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر للتمتع بطاقة إيجابية لاستكمال مسيرة الحياة المليئة بالأعباء.

وللوصول إلى هذا السبيل، دعونا نتعرف أولاً على هرمون السيروتونين أو هرمون "السعادة" كما يطلق عليه لقدرته الفائقة في تحسين الحالة المزاجية، وهو عبارة عن مادة كيميائية طبيعية تلعب دور الناقل العصبي بالمخ وتقوم بدور رئيسي في إضفاء الشعور بالسعادة.
ولا يوجد هذا الهرمون فقط بالمخ، إنما يوجد أيضا في المعدة والصفائح الدموية لكن بكميات قليلة، ويساعد هذا التواجد في تحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء فضلاً عن دوره في تخثير الدم بالوقت المناسب، هذا فضلا عن دوره في تحسين الرغبة الجنسية.
لذلك فكلما زاد محتوى أطعمتنا من مستويات السيروتونين بالمخ كلما نعمنا بحياة أفضل، عكس الحال مع الأطعمة غير الصحية كالطعام المقلي وغيره من الوجبات السريعة فتلك تزيد من فرص الاكتئاب والخمول وغيرها من المشاعر والسلوكيات السلبية.
وإليكم فيما يلي 11 نوعا من الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة، حسب ما نقله موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة عن وزارة الزراعة الأميركية:
1- التوفوعلى الرغم من أن التوفو وهو نوع من الجبن النباتي المصنوع من حليب الصويا، لا يحتوي مباشرة على السيروتونين إلا أنه يحتوي على ثلاثة مركبات تلعب دورا رئيسيا في إنتاجه.
2- السلمونيعد سمك السلمون من أغنى مصادر البروتين لمحبي المأكولات البحرية، فهو يوفر القدرة على التحمل، فضلا عن دوره كمنشط جنسي، يحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إنتاج السيروتونين في مجرى الدم مما يحسن من الرغبة الجنسية.
3- المكسراتهناك مجموعة من المكسرات كاللوز والجوز والصنوبر تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في إطلاق السيروتونين في مجرى الدم، وذلك وفق تجربة أجريت على مجموعتين من الأشخاص، حيث تحسنت الحالة المزاجية لأولئك الذين تناولوا الجوز لمدة 8 أسابيع.
4- البذورهناك الكثير من الخيارات في السوق عندما يتعلق الأمر بالبذور الصالحة للأكل، وبعض الأنواع الشائعة هي بذور القرع، البطيخ، الكتان، السمسم، الشيا وبذور الريحان، وكل هذه البذور تحتوي على مستويات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تنظم إنتاج السيروتونين. وكذلك البذور السوداء أو حبة البركة وذلك لاحتوائها على نسبة جيدة من التربتوفان الذي يزيد من مستويات السيروتونين بالمخ.
5- الديك الرومييحتوي الديك الرومي على مستويات عالية من التربتوفان تفوق تلك المتوفرة بالدجاج، كما أنه يحتوي على مستويات جيدة من الأحماض الأمينية الأخرى. وعندما يتم تناول لحم الديك الرومي مع بعض مصادر الكربوهيدرات، فإنه يعمل بشكل أفضل على زيادة مستويات السيروتونين في المخ، مما يعزز الشعور بالسعادة.
6- الخضراوات الورقيةلا تحتوي الخضراوات الورقية كالسبانخ والخس وغيرها، فقط على الألياف والمعادن بل إنها تحتوي أيضا على أحماض دهنية أساسية كحمض ألفا لينولينيك والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.
7- الحليبيحتوي الحليب ومشتقاته الأخرى على ألفا لاكتالبومين، والذي يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان، ولهذا السبب ينصح بتناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، لأنه يحفز السيروتونين، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالنعاس وننعم بنوم هادئ.
8- البيضيعد البيض مصدرا ممتازا للبروتين، كما أنه يحتوي على أحماض أمينية أساسية وأحماض دهنية، ويحتوي البيض أيضا على كمية وفيرة من التربتوفان المثالي للحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم.
9- الأجبانتعد الأجبان من منتجات الألبان التي تحتوي على ألفا لاكتالبومين، ورغم أن النسبة المئوية للتربتوفان فيها ليست عالية للغاية، لكنها قادرة على تحسين المزاج.
10- الفواكهيحتوي كل من الموز، الخوخ، المانجو، الأناناس، الكيوي، والجريب فروت على مواد فعالة لزيادة إنتاج السيروتونين ، كما أن الفواكه مثل الطماطم والأفوكادو الغنية بالعناصر الغذائية، تساعد في تطوير وتوازن مستويات السيروتونين أيضاً.
11- الفيشاريحتوي الفيشارعلى الكربوهيدرات المعقدة مع انخفاض نسبة السكر، وهذه الكربوهيدرات تنظم تدفق السيروتونين، والذي بدوره يعزز الحالة المزاجية.
لتحسين الحالة المزاجية.. 11 نوعا من الأطعمة السحرية




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