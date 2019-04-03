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إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد بمعركة السلطان يعقوب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رفات الجندي زخريا باومل الذي فُقدت آثاره في معركة السلطان يعقوب في جنوب لبنان، وفقا لما سمحت سلطات الاحتلال بنشره.ووقعت تلك المعركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري، مدعوم بالتنظيمات الفلسطينية.  وقال الجيش الإسرائيلي، إن موتي ألموز، قائد هيئة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي أخبر عائلة بأول، بأنه "تم تشخيص جثة ابنهم العريف زخريا"، الذي فقد في 11 يونيو/ حزيران 1982، بعد أن وصل جثمانه إلى إسرائيل قبل عدة أيام.  وأضاف الجيش أن جلب الجثمان إلى إسرائيل، جاء بعد "جهد متعدد السنوات في هيئة الاستخبارات، والذي شمل نشاطات عملياتية مختلفة، للعثور على مفقودي المعركة، والتي وصلت الى ذروتها في سلسلة نشاطات لإعادة المرحوم في الأشهر الأخيرة".
إسرائيل تستعيد رفات جندي فُقِد بمعركة السلطان يعقوب




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