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الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أن الشرطة وصلت الى مدينة طمرة بعد تلقي بلاغ عن قيام رجل بالاعتداء على زوجته واطفاله وحاول ايذاء نفسه بواسطة شفرة حلاقة .


رجال الشرطة وصلوا للمكان ولاحظوا وجود الرجل على شرفة المنزل وبيدة شفرة حلاقة قد وضعها على عنقه مهدداً بايذاء نفسه , قوات معززة من الشرطة وصلت برفقة مختصين قاموا بالحديث معه ومفاوضته على العدول عن قراره بايذاء نفسه الا أنه استمر بالتهديد حتى قام رجال الشرطة بالسيطرة عليه وسط مقاومته وتم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة تسيطر على رجل من طمرة بعد الاعتداء على زوجته واطفاله ومحاولة ايذاء نفسه




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