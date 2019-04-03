حاتم, عمور, يطرح, أغنيته, الجديدة, بلا, عنوان, على, يوتيوب,

أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية جديدة تحمل إسم " بلا عنوان " وذلك على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات " يوتيوب ".

هذا العمل شارك في إنجاحه ، كل من محمد المغربي الذي أشرف على كتابة الكلمات وألحان مهدي مزين وتوزيع مشترك لطارق الحجيلي و مادارا، أما فيديو كليب الأغنية تم تصويره بمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج محمد علي العويني.الأغنية لقت إقبالا كبيرا وإستحسانا من قبل الجمهور المغربي والعربي، منذ الساعات الأولى من طرحها الذي عبر إعجابه بها عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بحاتم." بلا عنوان " ثالث أغاني البوم حاتم عمور الجديد، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتي " لامور باقي حاكمني " و " أخر مرة " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بتحقيقها أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.وتفوقت أغنية " أخر مرة " في نواحي العالم العربي تتصدر حاليا صفحة حاتم الرسمية على المتجر الرقمي العالمي Spotify بأعلى نسبة إستماع شهرية في المغرب ليسجل المرتبة الأولى و في المرتبة الثالثة عربيا بعد عمرو دياب و تامر حسني.يشار أن إسم " بلا عنوان " هو العنوان الذي أطلقه حاتم على البومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.