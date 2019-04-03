تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 20:18:34 النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير |  2019-04-03 20:14:59 مسنو عرابة يشاركون في يوم الاعمال الخيرية |  2019-04-03 19:14:07 مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة:لن نستقبل البطريرك ثيوفيلوس في عيد البشارة |  2019-04-03 19:05:08 اصابة رجل تعرض لاطلاق نار في الجديدة المكر |  2019-04-03 15:29:06 لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض في الكلية الاكاديمية العربية-حيفا |  2019-04-03 15:45:01 إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول |  2019-04-03 15:45:50 شاس سيوصي ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة |  2019-04-03 14:37:38 يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎ |  2019-04-03 15:45:23 البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات |  2019-04-03 14:45:12 بحيرة طبرية في أعلى مستوى منذ سنوات |  2019-04-03 14:45:25 كارثة بوينغ..قائدا "الإثيوبية" اتبعا التعليمات فسقطت الطائرة |  2019-04-03 13:42:14 فلكياً - الاثنين 6.5.2019 اول ايام شهر رمضان المبارك |  2019-04-03 13:28:52 صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى |  2019-04-03 12:57:50 الأردن .. أول تعديل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ العهد البيزنطي |  2019-04-03 12:02:47 مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أطلق النجم المغربي حاتم عمور أغنية جديدة تحمل إسم " بلا عنوان " وذلك على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات " يوتيوب ". 

هذا العمل شارك في إنجاحه ، كل من محمد المغربي الذي أشرف على كتابة الكلمات وألحان مهدي مزين وتوزيع مشترك لطارق الحجيلي و مادارا، أما فيديو كليب الأغنية تم تصويره بمدينة الدارالبيضاء تحت إشراف المخرج محمد علي العويني.
الأغنية لقت إقبالا كبيرا وإستحسانا من قبل الجمهور المغربي والعربي، منذ الساعات الأولى من طرحها الذي عبر إعجابه بها عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بحاتم.  
" بلا عنوان " ثالث أغاني البوم حاتم عمور الجديد، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتي " لامور باقي حاكمني " و " أخر مرة " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بتحقيقها أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتفوقت أغنية " أخر مرة " في نواحي العالم العربي تتصدر حاليا صفحة حاتم الرسمية على المتجر الرقمي العالمي Spotify بأعلى نسبة إستماع شهرية في المغرب ليسجل المرتبة الأولى و في المرتبة الثالثة عربيا بعد عمرو دياب و تامر حسني.    
يشار أن إسم " بلا عنوان " هو العنوان الذي أطلقه حاتم على البومه حيث يضم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم : عمر الصباغ، محمد الشرابي،  بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.   
حاتم عمور يطرح أغنيته الجديدة بلا عنوان على يوتيوب




كلمات متعلقة

حاتم, عمور, يطرح, أغنيته, الجديدة, بلا, عنوان, على, يوتيوب,

تابعونــا

بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى بطلة ” باب الحارة “وفاء موصللي في المستشفى 2019-04-03 | 15:45:28

انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية ​#وفاء_موصللي...

مي عز الدين لبوسي: "هتنوري رمضان يا قطة الشاشة" مي عز الدين لبوسي: "هتنوري رمضان يا قطة الشاشة" 2019-04-03 | 14:45:14

نشرت الممثلة ​مي عز الدين​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

بين الحب والحياة من اختارت مايا دياب؟ بين الحب والحياة من اختارت مايا دياب؟ 2019-04-03 | 14:00:06

عد أن طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى...

محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة.. محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة.. 2019-04-03 | 12:55:57

تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية...

تعرّفوا على أصغر عارضة أزياء سورية.. صور تعرّفوا على أصغر عارضة أزياء سورية.. صور 2019-04-03 | 11:45:25

كشفت عارضة ​الأزياء​ السورية ​إنجي الصالح​ أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن،...

كم بلغ ثمن فستان نجوى كرم في Arabs Got Talent ? كم بلغ ثمن فستان نجوى كرم في Arabs Got Talent ? 2019-04-03 | 10:45:38

تحرص الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال...

ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس 2019-04-03 | 09:45:08

سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة...

شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور 2019-04-03 | 08:04:01

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب،...

"عري" محمد رمضان يحرج نقابة الموسيقيين في مصر "عري" محمد رمضان يحرج نقابة الموسيقيين في مصر 2019-04-02 | 20:28:01

هجوم كبير تعرضت له نقابة الموسيقيين، بسبب الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان...

كيفانش تاتليتوغ مهدد بسبب مبلغ مالي ضخم كيفانش تاتليتوغ مهدد بسبب مبلغ مالي ضخم 2019-04-02 | 15:45:13

مقابل مشاركته في النسخة التركية من المسلسل العالمي الشهير "Prison Break" طلب الممثل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثور3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب انقلاب سيارة اصابة شخصين حادث طرق مدخل ام الفحم الشرطة اسعاف مستشفى حركة سير تنظيم احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتسائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة حريق منطقة مفتوحة اعشاب دالية الكرمل طائرات اطفاء اخماد قرية طقس حار درجات ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع اصابة شاب عربي اطلاق نار يافا مستشفى شرطة حادث تحقيق طفيفة ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة نتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com