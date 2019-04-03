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النائب يوسف جبارين: التفاف كبير حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير



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مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى جنوبها، نشاطًا متزايدًا لنصرة قائمة الجبهة والعربية للتغيير (و م)، حيث أُقيم في الأسبوع الأخير عددٌ كبير من الاجتماعات الشعبية الحاشدة والحلقات البيتية الانتخابية لقائمة الجبهة والعربية للتغيير، وقد تميّزت الاجتماعات بالأجواء الحماسية والحضور الشبابي.

 
وبرز في الاجتماعات التفاعل الكبير للمشاركين والالتفاف الواسع حول قائمة الجبهة والعربية للتغيير ومرشحيها. كما وستتواصل الاجتماعات الجماهيرية، الحلقات البيتية والمهرجانات الشعبية في الأسبوع الأخير قُبيل يوم الانتخابات.
 
وتحدث النائب جبارين من خلال لقاءاته مع الاهالي عن مساهمات نواب الجبهة في العمل البرلماني خلال الدورة الاخيرة في الكنيست وعن القضايا الخاصة التي تابعها برلمانيًا، والّتي ترتبط بالتربية والتعليم، مكانة اللغة العربية في الحيّز العام، مسطحات البلدات العربية وتطويرها، التمثيل الملائم للموظفين العرب في الشركات الحكومية، إضافةً الى عمله على الساحة الدولية.
 
وعلى الصعيد السياسي أكد جبارين على أهميّة إسقاط نتنياهو وتحالفاته مع اليمين المتطرف، وذلك بعد تجاوز كل الخطوط الحمراء في السنين السابقة، حيثُ قامت حكومة اليمين المتطرف والليكود بشنِّ حملةٍ غير مسبوقة تجاه الجماهير العربية في الداخل، حيث أكد جبارين في حديثه على أن هجمة التحريض ما زالت مستمرة على الجماهير العربية، حيث يسعى نتنياهو لإعادة تلامذة كهانا من الإرهابيين والفاشيين الجدد الى الكنيست.
 
وقال جبارين: "نتوجه الى اهالينا بصدق واخلاص بان يدعموا تحالف الجبهة والعربية للتغيير، وان يمنحونا الثقة لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لخدمة جماهير شعبنا عمومًا. كما وأتوجه برسالةٍ خاصة الى كوادرنا في الجبهة لشحذ كل الهمم وتكثيف الجهود والتوجه الى الناس وإقناعهم بما تبقى من أيام للمشاركة بالتصويت، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم".




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