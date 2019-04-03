مسنو, عرابة, يشاركون, في, يوم, الاعمال, الخيرية,

ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم فعاليات لنادي الجيل الذهبي للمسنين ,وبحضور رئيس البلدية عمر نصار وعضو البلدية عائشه نجار وملهم كنانه عن جمعية الروح الطيبة والممرضة امل سلامه والصيدلية ياسمين نعامنه والسكرتيرة مريم قراقره حيث قدم طاقم صندوق المرضى محاضرات طبية لاقت احسان الحضور وتم زراعة الورود امام النادي.

وفي قاعة البلدية القديمة القيت كلمات لرئيس البلدية عمر واكد ونسيم بدارنه عن جمعية الغرباء الراعية للنادي وملهم كنانه عن الروح الطيبة وعضو البلدية عائشة نجار وتناول الحضور طعام الغداء.