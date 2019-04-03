اصابة, رجل, تعرض, لاطلاق, نار, في, الجديدة, المكر,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان رجل يبلغ من العمر 55 عاماً تعرض لاطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في بلدة جديدة المكر مما ادى لاصابته بجراح متوسطة .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .