اصابة, رجل, تعرض, لاطلاق, نار, في, الجديدة, المكر,

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مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء القريب، تشهد البلاد، من شمالها وحتى...
ضمن فعاليات يوم الاعمال الخيرية وتحت رعاية صندوق المرضى العام في عرابة اقيم...
يتقدّم مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة بأجمل التهاني لأبناء المدينة خاصة...
يقام في هذه الاثناء في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق...
قالت مصادر في شاس اليوم إن الحزب سيوصي رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بتكليف رئيس...
هاجمت جمعية "كاميرا" اليمينية في أمريكا صحيفة النيويورك تايمز في حملة إعلانية...
ارتفع مستوى المياه في بحيرة طبرية منذ مطلع الشتاء الحالي بـ 286 سنتمترا، ووصل...
توافد المصلون من مختلف المناطق للمشاركة في احياء ذكرى الإسراء والمعراج وبتنظيم...
لقي شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء...
اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة...