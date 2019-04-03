لقاء, مع, قيادة, حزب, ازرق, ابيض, في, الكلية, الاكاديمية, العربية-حيفا,

يقام في هذه الاثناء في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض بحضور الجنرال جابي اشكنازي رئيس هيئة الاركان في الجيش الاسرائيلي سابقا وعضو الكنيست اليعازر شطيرن .





يشارك في اللقاء رئيس الكلية العربية المحامي زكي كمال وادارة الكلية وطاقم المحاضرين ورئيسة تحرير صحيفة الصنارة الاعلامية فيدا مشعور وعدد من الطلاب وذلك من اجل طرح مطالب الوسط العربي من القيادة الاسرائيلية والمطالبة بحقوق الاقلية العربية في البلاد.

يتبع..