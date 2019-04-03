إمام, أوغلو, يطالب, اللجنة, الانتخابية, بإعلان, فوزه, وتنصيبه, عمدة, لاسطنبول,

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كشفت تقارير صحفية أن قائدي الطائرة الإثيوبية المنكوبة "بوينغ 737 ماكس" اتبعا كل...
كشف باحث فلكي عن توقعاته بشأن أول أيام شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية المسبقة،...
شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية...
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول...
فازت لوري لايتفوت (56 عاما)، الأربعاء، بمنصب عميد مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي في...
أخلت فِرق الدفاع المدني في مكة المكرمة 700 معتمر من فندق شب به حريق، ليلة امس ...
كشف تقرير عالمي بشأن الأزمات الغذائية أن نحو 113 مليون شخص في 53 دولة عانوا من انعدام...
أكد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحد لعملية السلام في الشرق الأوسط،...
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر بعد 20 عاما في...
أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ان إيران نفذت نهاية عام 2018 "هجوما الكترونيا...