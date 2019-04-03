شاس, سيوصي, ريفلين, بتكليف, نتنياهو, تشكيل, الحكومة, القادمة,

قالت مصادر في شاس اليوم إن الحزب سيوصي رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة القادمة.

وأكدت أن الحزب لن ينضم الى حكومة برئاسة حزب كاحول لافان باعتباره يعتمد أجندة معادية للدين اليهودي ولقيم اجتماعية.وفي ذات السياق قال الوزير السابق غدعون ساعار - المرشح في قائمة الليكود للانتخابات القادمة: "إنه لا يوافق على أقوال نتانياهو من ان رئيس الدولة رفلين يبحث عن ذريعة لاسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس كاحول لافان بيني غانتس".وأضاف ساعار أنه على يقين بان رفلين يتخذ قراره في هذا الشأن لاعتبارات رسمية.