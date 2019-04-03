تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 15:29:06 لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض في الكلية الاكاديمية العربية-حيفا |  2019-04-03 15:45:01 إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول |  2019-04-03 15:45:50 شاس سيوصي ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة |  2019-04-03 14:37:38 يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎ |  2019-04-03 15:45:23 البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات |  2019-04-03 14:45:12 بحيرة طبرية في أعلى مستوى منذ سنوات |  2019-04-03 14:45:25 كارثة بوينغ..قائدا "الإثيوبية" اتبعا التعليمات فسقطت الطائرة |  2019-04-03 13:42:14 فلكياً - الاثنين 6.5.2019 اول ايام شهر رمضان المبارك |  2019-04-03 13:28:52 صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى |  2019-04-03 12:57:50 الأردن .. أول تعديل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ العهد البيزنطي |  2019-04-03 12:02:47 مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم |  2019-04-03 11:17:52 إعادة فرز أصوات 8 دوائر في الانتخابات المحلية بتركيا |  2019-04-03 10:45:45 اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة |  2019-04-03 10:22:48 القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات |  2019-04-03 09:55:23 شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شاس سيوصي ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت مصادر في شاس اليوم إن الحزب سيوصي رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة القادمة. 



وأكدت أن الحزب لن ينضم الى حكومة برئاسة حزب كاحول لافان باعتباره يعتمد أجندة معادية للدين اليهودي ولقيم اجتماعية.


وفي ذات السياق قال الوزير السابق غدعون ساعار - المرشح في قائمة الليكود للانتخابات القادمة: "إنه لا يوافق على أقوال نتانياهو من ان رئيس الدولة رفلين يبحث عن ذريعة لاسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس كاحول لافان بيني غانتس". 


وأضاف ساعار أنه على يقين بان رفلين يتخذ قراره في هذا الشأن لاعتبارات رسمية.




كلمات متعلقة

شاس, سيوصي, ريفلين, بتكليف, نتنياهو, تشكيل, الحكومة, القادمة,

تابعونــا

لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض في الكلية الاكاديمية العربية-حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض في الكلية الاكاديمية العربية-حيفا 2019-04-03 | 15:29:06

يقام في هذه الاثناء في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق...

يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎ يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎ 2019-04-03 | 14:37:38

هاجمت جمعية "كاميرا" اليمينية في أمريكا صحيفة النيويورك تايمز في حملة إعلانية...

بحيرة طبرية في أعلى مستوى منذ سنوات بحيرة طبرية في أعلى مستوى منذ سنوات 2019-04-03 | 14:45:12

ارتفع مستوى المياه في بحيرة طبرية منذ مطلع الشتاء الحالي بـ 286 سنتمترا، ووصل...

صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى 2019-04-03 | 13:28:52

توافد المصلون من مختلف المناطق للمشاركة في احياء ذكرى الإسراء والمعراج وبتنظيم...

مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم 2019-04-03 | 12:02:47

لقي شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء...

اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة 2019-04-03 | 10:45:45

اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة...

القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات 2019-04-03 | 10:22:48

تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر...

شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت 2019-04-03 | 09:55:23

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر...

حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية 2019-04-03 | 09:23:42

في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي...

اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس 2019-04-03 | 09:11:48

اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعأشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة الشيخ رائد صلاح يحذر تركيب كاميرات مراقبة المسجد الاقصى المبارك القدس مها سعادة ام الفحم المرتبة الاولى مسابقة تشجيع علم الدماغ المدرسة الاهلية مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة هدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات اصابة حرجة بركة محمد شنك سباحة غرق عربي بركة يت حنينا القدس عين بوكيك البحر الميت شرطة اسعاف محاولات فندق مصرع انعاش علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية كاظمالساهريحضنمسابقةTheVoiceفيديوحصريانتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد ليبرمان يدعو فرض طوق امني عسكري نشر الجيش شرقي القدس والمثلث
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com