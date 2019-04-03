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يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎



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هاجمت جمعية "كاميرا" اليمينية في أمريكا صحيفة النيويورك تايمز في حملة إعلانية نشرت على لافتات ضخمة في مدينة نيويورك، وإحداها بطولة ٩ أمتار وعرض ثلاثة قبالة المبنى الرئيس للصحيفة في منهاتن، وذلك لنشرها مقالات ضد اسرائيل حسب تعبيرهم. ووضعوا مقالات النائب ايمن عودة كنموذج لتلك المقالات، وتحت الصورة جاء في الإعلانات: "بينما تقصف حماس اسرائيل، النيويورك تايمز تشتعل بالتغطية المنحازة." 



ويظهر في الإعلان صفحة مقال النائب عودة في الصحيفة ويظهر عليها اسمه وهو يشتعل في زجاجة مولوتوف.


وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت مقالًا حادًّا للنائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير هاجم فيه سياسة رئيس الحكومة وكذلك المعارضة خاصة حزب العمل. وهذا المقال الثالث الذي تنشره نيويورك تايمز للنائب عودة.


في مقاله الأخير، قارن عودة بين نتنياهو وترامب واستخدامهما التحريض كجزء من حملتهما الانتخابية.

طرح عودة في مقاله قضية التمييز البنيوي ضد الجماهير العربية خصوصًا في قضايا الأرض والمسكن. 


وأكد عودة في النيويورك تايمز أن سياسة التمييز هي نهج حكومات إسرائيل منذ سنوات ولكنها اليوم تحولت الى سلاح سياسي يستعمله نتنياهو.


وقال النائب عودة: سنستمر بكشف حقيقة حكام إسرائيل وبقوة وهمة أكبر.




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