يافطات, ضخمة, في, شوارع, نيويورك, ضد, صحيفة, نيويورك, تايمز, بسبب, نشر, مقالات, لأيمن, عودة‎,

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يقام في هذه الاثناء في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا لقاء مع قيادة حزب ازرق...
قالت مصادر في شاس اليوم إن الحزب سيوصي رئيس الدولة رؤوفين رفلين، بتكليف رئيس...
ارتفع مستوى المياه في بحيرة طبرية منذ مطلع الشتاء الحالي بـ 286 سنتمترا، ووصل...
توافد المصلون من مختلف المناطق للمشاركة في احياء ذكرى الإسراء والمعراج وبتنظيم...
لقي شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء...
اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة...
تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر...
في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي...
اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم...