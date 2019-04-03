لهذا, السبب, تناولي, وجبة, خفيفة, أثناء, رضاعة, الطفل,

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كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن المواظبة على اتباع نظام غذائي نباتي غني بمضادات...
اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول والقهوة تتصدران قائمة أسباب تكرار...
ماركة التجميل Gade تطرح مجموعة ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin للمرأة العصرية التي يجب...
تحتوي العديد من الأطعمة، على نسبة عالية من الماء، تتجاوز في كثير من الأحيان 90 في...
للوز فوائد عديدة لكن من اهمخا التي اشارت اليها الدراسات الاخيرة هي انها منع مرض...
إذا كنت عصبياً أو لا تحصل على ما يكفي من النوم عليك مراجعة كمية الكافيين التي...
يصاحب الصداع النصفي مجموعة من الأعراض تزيد الألم سوءاً، مثل الدوخة والقيء...
يحاول معظمنا الخلود إلى النوم في وقت مبكر من المساء، في محاولة يائسة للاستيقاظ...
خلصت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء إلى أن السجائر الإلكترونية ليست مدخلاً إلى...
يرغب البعض في الاحتفاظ بأسنان أطفالهم اللبنية بعد سقوطها للذكرى التي يمكن أن...