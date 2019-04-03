بحيرة, طبرية, في, أعلى, مستوى, منذ, سنوات,

ارتفع مستوى المياه في بحيرة طبرية منذ مطلع الشتاء الحالي بـ 286 سنتمترا، ووصل المستوى إلى 211.86 متر تحت سطح البحر المتوسط، وهو الأعلى منذ 6 سنوات. ولكن، رغم ذلك فإن البحيرة ينقصها 3 أمتار حتى تمتلئ بالكامل.

يشار إلى أن ارتفاع المياه الحالي يتجاوز بقليل الخط الأحمر الأسفل الذي حدد بارتفاع 213 مترا تحت سطح البحر، كما لا يزال دون الخط الأحمر الأعلى الذي حدد بارتفاع 208.8 متر تحت سطح البحر.ومن المتوقع أن يرتفع مستوى المياه في البحيرة في الشهور القريبة بـ 50 إلى 100 سنتمتر، إلا أن هذا التحسن في وضع البحيرة لا يغير من تقديرات الخبراء التي تشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تراجعا حادا في كمية الرواسب في المنطقة بسبب تغير المناخ، وبالنتيجة من المتوقع أن ينخفض مستوى المياه في البحيرة.