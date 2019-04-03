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مي عز الدين لبوسي: "هتنوري رمضان يا قطة الشاشة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الممثلة ​مي عز الدين​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزميلتها بوسي،  معبرة برسالة أرفقت الصورة بها عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، وذلك يعد التعاون الثاني بينهما بعد غياب 4 سنوات.




وعلقت مي عز الدين قائلة: "بشكرك على لفتاتك و تصرفاتك الجميلة معايا و بشكرك على حبك ليا و بشكرك على وجودك معايا و بشكرك على جمال روحك و قلبك و رقيك و بساطتك، إنتي نجمة من جوه و بره مش بره بس .... على رأسي يا أستاذة و ليا الشرف إني إشتغلت معاكي مرتين ليا الشرف أصلاً إن جمعني معاكي ولو كادر واحد. بوسي بإذن الله هتنوري رمضان يا قطة الشاشة".




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