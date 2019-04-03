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انتشرت عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية #وفاء_موصللي...
عد أن طرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى...
تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية...
كشفت عارضة الأزياء السورية إنجي الصالح أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن،...
تحرص الفنانة اللبنانية نجوى كرم على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال...
سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة...
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب،...
هجوم كبير تعرضت له نقابة الموسيقيين، بسبب الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان...
مقابل مشاركته في النسخة التركية من المسلسل العالمي الشهير "Prison Break" طلب الممثل...
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