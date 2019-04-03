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بعد صورتها العارية.. مدرسة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرضت مدرسة لمادة الرياضيات في إحدى مدراس الولايات المتحدة للطرد بعد إرسالها لصورة سيلفي قديمة لها وهي عارية لصديق له، إلا أن حظها السيء أوقعت الصورة "الفاضحة" بين يدي أحد طلابها.



وطردت مدرسة بيلبورت المتوسطة في لونغ آيلاند المعلمة، لورين ميراندا، (25 عاما) من وظيفتها بعد أن ظهرت في صورة وهي عارية الصدر، كانت قد التقطتها قبل عامين، ووقعت في يد طالب في المدرسة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.


ورفعت المعلمة ميراندا دعوى قضائية على المدرسة "ضد التمييز ضد المرأة"، وطالبت بتعويض بقيمة 3 ملايين دولار بعد إقالتها من وظيفتها، الأربعاء الماضي.


وزعمت المعلمة أنها لا تعرف كيف وصلت الصورة إلى الطالب، الذي شارك الصورة مع آخرين.


وكانت ميراندا التقطت الصورة السيلفي وأرسلتها إلى صديقها السابق، الذي يعمل مدرسا في مدرسة مختلفة.


وقال محامي ميراندا، جون راي، إن موكلته "تعرضت للعقوبة بطريقة خاطئة" من قبل مسؤولي المدرسة بسبب الصورة، وفصلوها من عملها "بحجة أنها ليست نموذجا مناسبا يحتذى به للمدرسة".




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