بعد, صورتها, العارية.., مدرسة, تطلب, تعويضا, بـ3, ملايين, دولار,

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تشير الاحصاءات إلى أن موت الركاب على متن الطائرات أكثر شيوعا مما يعتقد، وذلك بسبب...
رُصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري...
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