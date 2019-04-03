تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 15:29:06 لقاء مع قيادة حزب ازرق ابيض في الكلية الاكاديمية العربية-حيفا |  2019-04-03 15:45:01 إمام أوغلو يطالب اللجنة الانتخابية بإعلان فوزه وتنصيبه عمدة لاسطنبول |  2019-04-03 15:45:50 شاس سيوصي ريفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة القادمة |  2019-04-03 14:37:38 يافطات ضخمة في شوارع نيويورك ضد صحيفة نيويورك تايمز بسبب نشر مقالات لأيمن عودة‎ |  2019-04-03 15:45:23 البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات |  2019-04-03 14:45:12 بحيرة طبرية في أعلى مستوى منذ سنوات |  2019-04-03 14:45:25 كارثة بوينغ..قائدا "الإثيوبية" اتبعا التعليمات فسقطت الطائرة |  2019-04-03 13:42:14 فلكياً - الاثنين 6.5.2019 اول ايام شهر رمضان المبارك |  2019-04-03 13:28:52 صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى |  2019-04-03 12:57:50 الأردن .. أول تعديل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ العهد البيزنطي |  2019-04-03 12:02:47 مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم |  2019-04-03 11:17:52 إعادة فرز أصوات 8 دوائر في الانتخابات المحلية بتركيا |  2019-04-03 10:45:45 اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة |  2019-04-03 10:22:48 القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات |  2019-04-03 09:55:23 شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميسي يعادل رقم رونالدو التاريخي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كعادته في إنقاذ ناديه في اللحظات الحاسمة، أحرز نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا مهما في اللقاء الذي جمع النادي الكتالوني بفياريال، قبل أن يسجل زميله لويس سواريز هدف التعادل.



وقلص ميسي الفارق أمام فياريال بهدف من ركلة حرة مباشرة لثلاثة أهداف مقابل أربعة، قبل أن يسجل سواريز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.


وبهذا الهدف وصل إجمالي ما سجله "البرغوث" في الدوري لـ414 خلال مسيرته، وهو ذات الرقم الذي حققه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بمسابقات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.


ووفق إحصائيات موقع "غيف مي سبورت"، فقد أحرز رونالدو 311 هدفا بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى 84 بالدوري الإنجليزي، و19 في الدوري الإيطالي.


وجاءت أهداف رونالدو في 539 مباراة، في حين أحرز ميسي أهدافه خلال 445 لقاء.




كلمات متعلقة

ميسي, يعادل, رقم, رونالدو, التاريخي,

تابعونــا

البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات البابا : لا يجوز لعشاق ميسي تدنيس المقدسات 2019-04-03 | 15:45:23

يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب"...

رونالدو يوجه رسالة لنيمار رونالدو يوجه رسالة لنيمار 2019-04-03 | 14:00:06

انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا...

كوتينيو في مانشستر يونايتد.. "وصمة عار" تحسم الصفقة كوتينيو في مانشستر يونايتد.. "وصمة عار" تحسم الصفقة 2019-04-03 | 12:54:01

أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...

زيدان: سنقوم بتغييرات ولا أريد مشاهدة الريال دون فاران زيدان: سنقوم بتغييرات ولا أريد مشاهدة الريال دون فاران 2019-04-03 | 11:45:36

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التغييرات التي...

مبابي : لن أعادل أهداف بيليه حتى في البلاي ستيشن مبابي : لن أعادل أهداف بيليه حتى في البلاي ستيشن 2019-04-03 | 10:45:52

يدخل كيليان مبابي، الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في مقارنات في بعض الأحيان مع...

سواريز : أظهرناللجميع أننا نريد التتويج بالليجا سواريز : أظهرناللجميع أننا نريد التتويج بالليجا 2019-04-03 | 09:45:28

أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن رضاه بالتعادل الدرامي الذي حققه فريقه بنتيجة...

لماذا تزين حساب تويتر الرسمي بصورة صلاح؟ لماذا تزين حساب تويتر الرسمي بصورة صلاح؟ 2019-04-03 | 08:02:39

تفاجأ كثيرون من محبي نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بوضع موقع تويتر لصورة...

برشلونة يهرب من فخ فياريال بتعادل درامي برشلونة يهرب من فخ فياريال بتعادل درامي 2019-04-03 | 00:02:37

اقتنص نادي برشلونة، تعادلًا ثمينًا بنتيجة (4-4)، أمام مضيفه فياريال، على ملعب "لا...

أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام أسطورة ليفربول يفسر دور صلاح في قتل توتنهام 2019-04-02 | 20:13:17

يرى أسطورة ليفربول، أن المصري محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في انتصار الريدز بنتيجة...

من هو اللاعب والمدرب الأعلى أجرا بالعالم ؟ من هو اللاعب والمدرب الأعلى أجرا بالعالم ؟ 2019-04-02 | 15:45:50

كشفت تقارير صحفية أجور اللاعبين والمدربين الأعلى في العالم، وتصدر الأرجنتيني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةسكة الحديد وقف رحلات القطار بين تل ابيب حيفا بسبب اعمال ترميم تعويض صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققحادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس القدس حافلة اطلاق نار طعن جبل المكبر باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيكمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافافتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com