بين, الحب, والحياة, من, اختارت, مايا, دياب؟,

عد أن طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى الحياة ام الحب، نشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقفها من هذا السؤال.

وفي النفاصيل، نشرت دياب في البداية: "صباح الخير..شو برأيكن أقوى الحب أو الحياة؟ أنا عندي جواب بس من بعد كل إجاباتكن..".عادت مايا وجاوبت على هذا السؤال قائلة: "أنا بقول: الحب أقوى من الحياة..".