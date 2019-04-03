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بين الحب والحياة من اختارت مايا دياب؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عد أن طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ سؤالا خيّرت فيه متابعيها بين من الأقوى الحياة ام الحب، نشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقفها من هذا السؤال.


وفي النفاصيل، نشرت دياب في البداية: "صباح الخير..شو برأيكن أقوى الحب أو الحياة؟ أنا عندي جواب بس من بعد كل إجاباتكن..".


عادت مايا وجاوبت على هذا السؤال قائلة: "أنا بقول: الحب أقوى من الحياة..".




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