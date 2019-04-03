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رونالدو يوجه رسالة لنيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقد الأسطورة البرازيلي رونالدو، مالك نادي بلد الوليد، لاعبي فريقه بعدما أهدروا الكثير من النقاط هذا الموسم في الليجا. 



وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة صن "حصلنا على 5 ركلات جزاء هذا العام في بلد الوليد، ولكننا أهدرنا جميع الركلات، ربما يجب أن أذهب بنفسي للتسديد".


وأضاف رونالدو "ركلات الجزاء شيء مخيف، لأن تسديدها يحتاج إلى مسؤولية كبيرة".


ويحتل بلد الوليد، المركز الـ 17 بجدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة بعد خوض 29 مباراة.


ووجه رونالدو، رسالة إلى نيمار، قائلًا "ستتفوق علي كمهاجم رفقة منتخب البرازيل، الأمر مجرد مسألة وقت. أنت شاب ولديك الكثير من الأهداف أمامك لتحقيقها".


وأحرز نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، 60 هدفًا مع المنتخب البرازيلي (أقل بهدفين فقط عن رقم رونالدو).


وواصل رونالدو "اللعب بقميص منتخب البرازيل كان حلم الطفولة بالنسبة لي. لقد كبرت وأنا أشاهد كأس العالم، وهذا يزيد من شغفنا بكرة القدم".


وأكمل "اللعب للمنتخب الوطني هو أفضل طريقة لإظهار مدى حبي واحترامي للبرازيل".


وأتم "الجميع يعيش حلمًا بأن يصبح لاعب كرة قدم، وفجأة يصبح محبوبًا من جانب الآلاف من الأطفال. هذا أمر ممتع للغاية".




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