موقع, الجمال, Guilty, يقدم:, Ofra, X, Francesca, Tolot,

مجموعة ماكياج حصرية تم تطويرها مع فرنشيسكا تولوت, خبيرة تجميل نجمات هوليوود والمرافقة للنجمة العالمية بيونسي في الـ - 15 سنة الأخيرة. فرنشيسكا مسؤولة عن اطلالات نجمات هوليوود منهن ريهانا, مادونا, نيكول كيدمان, انجيلينا جولي, أوپرا وينفري والكثيرات غيرهن.

تمَّ تطوير مجموعة الماكياج الجديدة كجزء من التعاون الأوّل من نوعه بين ماركة الماكياج العالمية Ofra وفنانة الماكياج فرنشيسكا تولوت, التي تشمل علبة ماكياج واحمر شفاه بألوان مميزة.مجموعة Ofra X Francesca Tolot تشمل علبتيّ تظليلات مميزتين و - 3 أحمر شفاه بألوان مختلفة:علبة تظليلات:بواسطة تسعة الوان تمَّ خلطها في مختبرات الألوان في Ofra من قبل فرنشيسكا تولوت, تتوفر فيها تشكيلة الوان بدءاً من الأسود الغامق ذي نسيج مخملي حتى اخضر ليمون ايطالي, ليلكي غني, وردي فوشيا, برتقالي شروق وأزرق منتصف الليل. جميع الألوان بنسيج حريري يزيد جمالاً للجفون. يمكن استعمال كل لون على حدة أو الخلط بينها, لدهن بطبقات ولإنتاج خلطة مميزة من الألوان.السعر: 205 ش.علبة ماكياج تشمل برونزرات وأحمر خدود للتفتيح وتكسيم الوجه:تشمل العلبة لونيّ برونزر, واحد من العائلة الحارة والثاني بارد اكثر, مثاليان للتسفع وتخطيط الوجه لطلة مكسَّمة ومنيرة. بالإضافة, اختارت فرنشيسكا لونيّ أحمر خدود يمنحان لمسة نضارة للبشرة بلون الخوخ ووردي مذهَّب.السعر: 205 ش.3 أحمر شفاه عصرية:Ruby: لون نبيذ وفواكه برية غامقة.Vermillion: احمر.Baroque: لون وردي مع حبيبات ذهب.السعر: 89 ش.مجموعة الماكياج متوفرة حصرياً في موقع: www.guilty.co.il