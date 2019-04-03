تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 13:42:14 فلكياً - الاثنين 6.5.2019 اول ايام شهر رمضان المبارك |  2019-04-03 13:28:52 صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى |  2019-04-03 12:57:50 الأردن .. أول تعديل على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ العهد البيزنطي |  2019-04-03 12:02:47 مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم |  2019-04-03 11:17:52 إعادة فرز أصوات 8 دوائر في الانتخابات المحلية بتركيا |  2019-04-03 10:45:45 اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة |  2019-04-03 10:22:48 القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات |  2019-04-03 09:55:23 شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت |  2019-04-03 09:45:54 الزنجبيل علاج طبيعي فعّال للصداع النصفي |  2019-04-03 10:00:25 أول امرأة سمراء عمدة لشيكاغو |  2019-04-03 09:23:42 حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية |  2019-04-03 09:11:48 اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس |  2019-04-03 08:10:10 تخليص امرأة علقت داخل سيارة جراء حادث طرق في حيفا |  2019-04-03 07:59:20 اندلاع حريق بفندق قرب الحرم المكي وإخلاء 700 معتمر |  2019-04-03 07:58:32 113 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موقع الجمال Guilty يقدم: Ofra X Francesca Tolot



  |     |   اضافة تعليق



مجموعة ماكياج حصرية تم تطويرها مع فرنشيسكا تولوت, خبيرة تجميل نجمات هوليوود والمرافقة  للنجمة العالمية بيونسي في الـ - 15 سنة الأخيرة. فرنشيسكا مسؤولة عن اطلالات نجمات هوليوود منهن ريهانا, مادونا, نيكول كيدمان, انجيلينا جولي, أوپرا وينفري والكثيرات غيرهن.



تمَّ تطوير مجموعة الماكياج الجديدة كجزء من التعاون الأوّل من نوعه بين ماركة الماكياج العالمية Ofra وفنانة الماكياج فرنشيسكا تولوت, التي تشمل علبة ماكياج واحمر شفاه بألوان مميزة.


مجموعة Ofra X Francesca Tolot تشمل علبتيّ تظليلات مميزتين و - 3 أحمر شفاه بألوان مختلفة:


علبة تظليلات:


بواسطة تسعة الوان تمَّ خلطها في مختبرات الألوان في Ofra من قبل فرنشيسكا تولوت, تتوفر فيها تشكيلة الوان بدءاً من الأسود الغامق ذي نسيج مخملي حتى اخضر ليمون ايطالي, ليلكي غني, وردي فوشيا, برتقالي شروق وأزرق منتصف الليل. جميع الألوان بنسيج حريري يزيد جمالاً للجفون. يمكن استعمال كل لون على حدة أو الخلط بينها, لدهن بطبقات ولإنتاج خلطة مميزة من الألوان.السعر: 205 ش.


علبة ماكياج تشمل برونزرات وأحمر خدود للتفتيح وتكسيم الوجه: 


تشمل العلبة لونيّ برونزر, واحد من العائلة الحارة والثاني بارد اكثر, مثاليان للتسفع وتخطيط الوجه لطلة مكسَّمة ومنيرة. بالإضافة, اختارت فرنشيسكا لونيّ أحمر خدود يمنحان لمسة نضارة للبشرة بلون الخوخ ووردي مذهَّب. 


السعر: 205 ش.

3 أحمر شفاه عصرية:

Ruby: لون نبيذ وفواكه برية غامقة.

Vermillion: احمر.

Baroque: لون وردي مع حبيبات ذهب.

السعر: 89 ش.

مجموعة الماكياج متوفرة حصرياً في موقع: www.guilty.co.il 





كلمات متعلقة

موقع, الجمال, Guilty, يقدم:, Ofra, X, Francesca, Tolot,

تابعونــا

عطر جديد وفاخر Icon French Lace عطر جديد وفاخر Icon French Lace 2019-04-03 | 13:02:38

الشذا المميز مركب من عناصر دقيقة تمتزج بانسجام متكامل, وشبيه للعطور الأخرى من...

PANDORA GARDEN PANDORA GARDEN 2019-04-03 | 13:01:45

في احتفالات افتتاحية في مختلف أرجاء العالم سوّقت مجوهرات "پاندورا" مجموعتها...

JACKIE O تقدم تنزيلات في يوم الانتخابات JACKIE O تقدم تنزيلات في يوم الانتخابات 2019-04-03 | 13:00:24

25% على مختلف الماركات ومن بينها: ساعات ومجوهرات TOMMY HILFIGER ,ساعات JUICY COUTURE, ساعات...

الجليل مفتوح دومًا مع eBay الجليل مفتوح دومًا مع eBay 2019-04-03 | 12:59:17

تواصل eBay في استراتيجية التركيز على المتاجر والمصالح التجارية الصغيرة، وتدشّن...

بنك مركنتيل يشارك في إحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في عرابة بنك مركنتيل يشارك في إحتفال بهيج بمناسبة عيد الأم في عرابة 2019-04-02 | 19:58:11

شارك بنك مركنتيل في احتفال مميز أقامته لجنة الموظفين في بلدية عرابة بمناسبة عيد...

بنك مركنتيل يواصل توزيع الحواسيب في إطار مشروع "حاسوب لكل ولد" وهذه المرة في طرعان بنك مركنتيل يواصل توزيع الحواسيب في إطار مشروع "حاسوب لكل ولد" وهذه المرة في طرعان 2019-04-02 | 19:45:16

ضمن فعّالياته ونشاطاته لصالح المجتمع، يتعاون بنك مركنتيل مع جمعية "حاسوب لكل ولد"...

بزيادة أكثر من 22% مقارنة بسنة 2017: الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في السنة الماضية 1,647 مليون ش.ج بزيادة أكثر من 22% مقارنة بسنة 2017: الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في السنة الماضية 1,647 مليون ش.ج 2019-04-02 | 19:43:39

حقق بنك مزراحي طفحوت ربحًا صافيًا بلغ 1,647 مليون ش.ج في السنة الماضية 2018، بزيادة...

تشكيلة سيغال ديكل تفتتح ربيع صيف 2019 في كريزي لاين‎ تشكيلة سيغال ديكل تفتتح ربيع صيف 2019 في كريزي لاين‎ 2019-04-01 | 10:23:24

أطلقت شبكة الأزياء النسائية crazy line مؤخرا مجموعة ازياء للمصممة سيجال ديكيل تشمل...

همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي‎ همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي‎ 2019-03-28 | 13:32:23

همشبير لتسرخان يواصل حملاته: 20% تنزيل و20% إضافية لاعضاء النادي استمرارا...

بنك هبوعليم يحتفل باختتام برنامج التدريب النسائي "مصلحة لك مع هبوعليم 2" بنك هبوعليم يحتفل باختتام برنامج التدريب النسائي "مصلحة لك مع هبوعليم 2" 2019-03-28 | 10:16:08

اختتم يوم الثلاثاء في مركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري في طمرة، برنامج "مصلحة لك مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم مصائد لحوم محمية سلطة الطبيعة انقاذ وحدة شاب اعتقال الرامة كابول محاولة سطو فاشلة فرع اطلاق نار اصابة طفيفة شخص الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيانفجار سيارة اصابات خطيرة متوسطة وسط تل ابيب الشرطة استنفار الامن اتحاد ابناء سخنين نصف نهائي كأس الدولة فريق كرة القدم قرعة شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه عارف رفيق عطا الله من قرية سكان يركا . مفقود البحث عنه الشرطة تناشد الجمهور المساعدة مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة الاوضاع الامنية الوزارة التربية والتعليم خطا مفتوحا بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com