صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى

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لقي شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء...
اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة...
تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر...
في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي...
اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم...
اسفر حادث طرق مروع صباح اليوم الاربعاء على شارع ابن سينا الهدار في حيفا عن اصابة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ...
تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية...
ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب...