صور - احياء ذكرى الإسراء والمعراج في رحاب الأقصى

يذكر أن أبناء المدينة المقدسة ينظمون احتفالات خاصة بهذه المناسبة تتضمن مسيرات كشفية وسط القدس تخترق البلدة القديمة وتحط في رحاب الأقصى الشريف.

توافد المصلون من مختلف المناطق للمشاركة في احياء ذكرى الإسراء والمعراج وبتنظيم دائرة الأوقاف الاسلامية، وبحضور الائمة وعلماء بيت المقدس وفرقة للأناشيد الدينية.

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