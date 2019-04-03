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ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin



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ماركة التجميل Gade تطرح مجموعة ماكياج وپودرة بتقنية Second Skin للمرأة العصرية التي يجب ان تكون جاهزة دائماً لصورة سلفي. ماكياج أساسي متكامل هو شرط ضروري للحصول على صورة مثالية, لذلك تطرح "جيد" جيلاً جديداً من الماكياج والپودرة, يصمد طويلاً من مجموعة Longevity, التي يتم انتاجها بتقنية "بشرة ثانية", تضمن تغطية متكاملة, خالية من العيوب بدون تأثير القناع وبنسيج خفيف.


Longevity Second Skin Foundation:


 ماكياج سيروم يصمد طويلاً بنسيج خفيف وكريمي, ينزلق على البشرة دون الإحساس به, لخلق تغطية متعددة الأبعاد بنهاية غير براقة وبشعور الراحة المتكاملة.الماكياج يغذي البشرة بعناصر عناية فعالة وقوية جداً ويتركها بنهاية غير براقة مخملية متكاملة من ساعات الصباح وحتى الليل. مقدم بأربع درجات من البيج. السعر: 119.90 ش.


Longevity Second Skin Pressed Powder: 

پودرة مضغوطة تصمد طويلاً حتى 12 ساعة, ذات نسيج خفيف وناعم تلتصق ببشرة الوجه بشكل متكامل, لإخفاء بقع, تجاعيد ومسامات, ولطلة طبيعية وموحدة بنهاية غير براقة.


حبيبات مسحوق صغيرة تغطي وتملأ التجاعيد دون الشعور بها ودون تنشيف البشرة. زيت بذور اوبليڠيما وعنصر فعال ضد التأكسد يساعد على تجدد البشرة وتهدئتها. مقدم بـ 4 الوان مختلفة. السعر: 89.90 ش.


متوفرة في شبكات الفارم المختارة وفي حانوت الاون لاين: www.gadecosmetics.co.il




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