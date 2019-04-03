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عطر جديد وفاخر Icon French Lace



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الشذا المميز مركب من عناصر دقيقة تمتزج بانسجام متكامل, وشبيه للعطور الأخرى من مجموعة Icon من Gade, يمنح نهاية لا تُنسى.. 



عناصر العطر: ورد بنكهة فرنسية مع لمحات عناصر عميقة دافئة وشهوانية. عناصر حمضيات وورد شهواني يفتتحون الشذا ويشكلون بداية منعشة لرائحة أزهار مغرية تأتي بعدها. خلاصة برچمونت ايطالي, بدمج مندلينا, ورد شهواني وكريپفروت يمنحون انتعاشاً لامعاً للرموز العلوية. عناصر الجوهر تعود للحياة بباقة ازهار ياسمين وورد (French Lace). يختتم العطر بعناصر خشبية, عنبر, بتشولي وڤنيل تمتزج معاً بتناسق متكامل فتنج شذا دافئا. 


50 مل بسعر: 149.90 ش.
عطر جديد وفاخر Icon French Lace




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