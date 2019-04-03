PANDORA, GARDEN,

في احتفالات افتتاحية في مختلف أرجاء العالم سوّقت مجوهرات "پاندورا" مجموعتها الربيعية المبهرة برموز الإزهار والتجدد. الكولكشن واسع ويشمل إمكانيات عديدة بستايل وتصميم مميزين الى جانب قطع كلاسيكية أبدية.مجموعات الكولكشن الربيعي:حرّة مثل الفراشةهذه السلسلة مصممة بإيحاء الفراشة وهي مركز الكولكشن الجديد, وترمز الى التغييرات التي نمر فيها خلال النهار وإمكانية ان نكون ما نريد أن نكون. تأثيرات مشعّةالكولكشن الربيعي يشمل سلسلة جديدة من الإكسسوار تحمل اسم Pandora Roseالتي تتميز بتأثير برّاق ومشع. ملمس الإكسسوار غني وأنيق.نبتة الحظرمز نبتة الحظ رُباعية الأوراق مندمجة في الكولكشن الربيعي لتذكرنا ان الحظ هو ما نخلقه لأنفسنا.أزهار ثم ازهاررموز الأزهار في المجموعة تمنحك تعبيراً شخصياً عن ستايلك.الأسعار: اساور فضة ابتداءً من 295 ش, تشارمز ابتداءً من 149 ش, خواتم ابتداءً من 209 ش وحلق ابتداءً من 149 ش.المجموعة الربيعية تجدونها في حوانيت "پاندورا" و شبكة Jackie-O والحوانيت المختارة.www.pandora-shop.co.ilwww.pandora.net