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JACKIE O تقدم تنزيلات في يوم الانتخابات



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25% على مختلف الماركات ومن بينها:


ساعات ومجوهرات TOMMY HILFIGER ,ساعات   JUICY COUTURE, ساعات BULOVA  , مجوهرات  DF, ساعات ونظارات شمس  KOMONO , BUDDHA TO BUDDHA  وغيرها....


التنزيلات تتوفر في فروع JACKIE O  يوم الثلاثاء ה 9.4,  وفي موقع JACKIE O تبدأ التنزيلات في الليلة بين 8-9  الشهر وتنتهي في 23:59 في 9 نيسان.بموجب شروط الحملة




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