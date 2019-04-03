الجليل, مفتوح, دومًا, مع, eBay,

تواصل eBay في استراتيجية التركيز على المتاجر والمصالح التجارية الصغيرة، وتدشّن مشروع Retail Revival العالمي في اسرائيل أيضًا. ويهدف هذا البرنامج لتشجيع اندماج اجتماعي وتشغيلي في خلق مجتمع تجاري رقمي الكتروني. سينطلق المشروع الذي طُبّق بنجاح في الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، روسيا ودول أخرى، بالتعاون مع برنامج لينك المنبث عن جوينت - تيبت ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي، وشبكة مراكز التشغيل “ريان” التي أسستها الحكومة الاسرائيلية وجوينت اسرائيل. دُشن المشروع الذي سيُطبّق في بلدات مختلفة بالجليل، يوم الأحد الماضي 31 آذار/ مارس، في مركز الهايتك (الصناعات العليا) بار ليف في منطقة كرميئيل.

يستهدف المشروع المنتجين، أصحاب المصالح التجارية والموّزعين في منطقة الجليل، ويركز على بلدتي يركا وسخنين. ومن بين التجار الذين يستهدفهم المشروع منتجين وموزعين في مجال الحرف اليدوية، الجواهر، الملابس وغيرهم، الراغبين بفتح حانوت رقمي (اون لاين) في eBay يشمل الارشاد الكامل والمرافقة الدائمة.من جانبها أكدت آنا فالكين - مديرة قسم التطوير التجاري في eBay لمنطقة اسرائيل وشرق أوروبا “أنا فخورة ومتحمسة جدًا لاطلاق مشروع Retail Revival في اسرائيل. بعد أن أثبت المشروع نجاحه وحقق انجازات كبيرة لأصحاب المتاجر في الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا وروسيا. تقدم eBay فرصة لا تعوّض لأصحاب المتاجر الصغيرة في الجليل وتفتح أمامهم بوابة للوصول الى القوى الاستهلاكية العملاقة التي تضم أكثر من 177 مليون مستهلك من كل أنحاء العالم. الحديث يدور عن رافعة تجارية لأصحاب المصالح التجارية في الجليل، ومثال رائع لأصحاب المتاجر في كل أنحاء البلاد بالنسبة للطريقة التي بالامكان عبرها فتح فرص جديدة في مجال التجارة الرقمية”.وأضافت فالكين : “الحديث يدور عن مشروع اجتماعي فريد من نوعه، يُضاف الى سلسلة من الاستثمارات التي تنفذها eBay باسرائيل بهدف تنمية وتوسيع دائرة المصالح التجارية الصغيرة الى جانب تشجيع التصدير والابتكار. أشكر طاقم برنامج لينك، جوينت - تيبت ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي على التعاون، وأؤمن بأننا سويّة سنحصد ثمار النمو والتطوير الاقتصادي في بلدات الجليل”.نحو 50 صاحب مصلحة تجارية والذين تم اختيارهم للمشاركة في هذا المشروع سيحصلون على سلسلة إرشادية شاملية من خمسة لقاءات تُكسب أصحاب المتاجر المحلية أدوات لانشاء متجر الكتروني رقمي في eBay وبرنامج مرافقة شخصية من قبل خبراء eBay، محاضرات تثقيفية، ومكافآت خاصة للمشاركين، كشف وتشجيع ودعم. لقاءات مضامين سيتم تمريرها في مساقين ملاءَمين للتجار ذوي المعرفة المسبقة بمضامين التجارة الرقمية والتجار الذين لا معرفة مسبقة لديهم بالتجارة الرقمية. كما سيتم تحديد مضامين التجارة المرغوبة بلقاءات الارشاد والتأهيل لفتح حانوت/ متجر رقمي، تصوير منتجات، رفع المخزون لـ”المتجر الرقمي”، أدوات تسويق ناجعة والمزيد. كما سيتم استضافة أصحاب المصالح التجارية في جولة بمكاتب eBay في نتانيا.من جانبها تؤكد عيناف أهروني يونس، مديرة عامة جوينت - تيبت أن “هدف eBay بتوسيع دائرة المتاجر ورفع عدد المتاجرين بالتجارة الرقمية لدى المجتمعات النائية، وهذا يرتبط بشكل مثالي مع رؤية وخبرة الجوينت - تيبت بربط وتوصيل المجتمعات المتنوعة بسوق العمل”.(JOINT- TEVET ) “هذا التعاون يجند أدوات التجارة الرقمية الرائدة من قبل eBay ويتيحها للضواحي الاجتماعية والجغرافية في دولة اسرائيل. بهذا الشكل نحن نخلق جسورًا بواسطة منصة للتوظيف المبتكر والرقمي، والتي تتناسب مع عالم العمل المتغيّر”.عن مشروع Retail RevivalRetail Revival هو مشروع يجنّد القوة التكنولوجية وسوق eBay العالمي في عالم التجارة الرقمية كأداة رافعة للتطوير والتنمية الاقتصادية للمتاجر والمصالح التجارية الصغيرة وتوسيع انكشاف تلك المتاجر لمستهلكين من كل أنحاء العالم.يتم ذلك عن طريق خلق فرص تشغيل جديدة وليّنة ومتطوّرة للمجتمعات النائية البعيدة عن مراكز الأعمال والعمل (جغرافيًا واجتماعيًا)، بواسطة انكشاف على مجال التجارة الالكترونية الرقمية، عبر استخدام مزايا اجتماعية - تقليدية كرافعة تجارية للنجاح والنمو والتوّسع التجاري.