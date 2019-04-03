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محمد رجب يتعرض للانتقادات أثناء أداء العمرة..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض الفنان المصري محمد رجب لانتقدات واسعة أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.



محمد رجب نشر صورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر بملابس الإحرام، ووضع سللسة في رقبته، مما تسبب في الهجوم عليه من قبل عدد كبير من الجمهور.


رد محمد رجب على الهجوم الذي تعرض له، موضحا إن ما كان يرتديه عبارة عن سلسلة خاصة بنظارته، ونشر صورته في العمرة، معلقا “رجاء بلاش فتي كتير واتقوا الله دي مش سلسلة دي بعلق فيها النظارة».




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