أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة، في الانتقال إلى مانشستر يونايتد لسبب يبدو أخلاقيا أكثر من أي شيء آخر.

وتداولت وسائل إعلام أوروبية خلال الأيام الماضية رغبة مانشستر يوناتيد ومواطنه تشلسي في ضم كوتينيو من برشلونة.وانتقل كوتينيو إلى برشلونة خلال "الميركاتو الشتوي" الماضي قادما من ليفربول مقابل 145 مليون جنيه إسترليني (نحو 190 مليون دولار)، لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه في "كامب نو"، حيث بات على وشك الخروج من حسابات مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي.