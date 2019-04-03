مصرع, شاب, 35, عاما, طعنا, في, ام, الفحم,

لقي شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة ام الفحم .

وتم نقل المصاب الى المستشفى في محاولة لانقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .والى ذلك لم تعرف بعد خلفية الحادث حيث استنفرت قوات من الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق .