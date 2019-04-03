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مصرع شاب 35 عاما طعنا في ام الفحم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي  شاب35 عاما من ام الفحم مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن في احد احياء مدينة ام الفحم .



وتم نقل المصاب الى المستشفى في محاولة لانقاذ حياته الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته متأثرا بجراحه .


والى ذلك لم تعرف بعد خلفية الحادث حيث استنفرت قوات من الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق .




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