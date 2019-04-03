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تعرّفوا على أصغر عارضة أزياء سورية.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت عارضة ​الأزياء​ السورية ​إنجي الصالح​ أن معظم ما تلقته من عروض حتى الآن، لا يرقى لطموحها الذي يشدها للوصول إلى دور الأزياء العالمية.



وقالت الصالح، والتي تبلغ من العمر 19عاما، لوكالة "​سبوتنيك​": إن هدفها الرئيس هو التركيز على مجال عرض الأزياء، بغية الوصول إلى أهم دور عرض الأزياء العالمية، مؤكدة امتلاكها لمقومات ومواصفات عارضات الأزياء العالمية.


وأشارت الى أنها رفضت مؤخرا عدة عروض للمشاركة بمسابقات للجمال في ​سوريا​ و​لبنان​، وبعروض تمثيل في مسلسلات ​الدراما السورية​.


وأكدت الصالح أنها تطمح للتمثيل في الدراما السورية، لكونها تتمتع بالموهبة والجرأة اللازمة للوصول إلى عالم النجومية، وتابعت: "ولكن العروض التي قدمت لي حتى الآن لا ترقى لمستوى طموحاتي".




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