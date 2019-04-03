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هذه فوائد اللوز في منع السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للوز فوائد عديدة لكن من اهمخا التي اشارت اليها الدراسات الاخيرة هي انها منع مرض السرطان عنا. كيف؟ 



أشارت احدث الدراسات الى ان أحد أسباب الإصابة بمرض السرطان هو الجذور الحرّة التي تهاجم الخلايا السليمة. وأحد أكبر أعداء الجذور الحرّة، هي مضادات الأكسدة التي تحاربها وتجعلها تختفي. 


و​اللوز​ غني جدًّا بمضادات الأكسدة، كما أنه غني بالفيتامين "إي "E الذي يتمتع كذلك بفضائل مضادات الأكسدة، والتي تحمي أغشية الخلايا ضد جميع أنواع الهجمات. 


وبسبب ذلك كله، فإنّ اللوز يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان




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