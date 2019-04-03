زيدان:, سنقوم, بتغييرات, ولا, أريد, مشاهدة, الريال, دون, فاران,

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أفادت تقارير صحفية، الثلاثاء، بعدم رغبة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب...
يدخل كيليان مبابي، الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في مقارنات في بعض الأحيان مع...
أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن رضاه بالتعادل الدرامي الذي حققه فريقه بنتيجة...
تفاجأ كثيرون من محبي نادي ليفربول والنجم المصري محمد صلاح بوضع موقع تويتر لصورة...
اقتنص نادي برشلونة، تعادلًا ثمينًا بنتيجة (4-4)، أمام مضيفه فياريال، على ملعب "لا...
يرى أسطورة ليفربول، أن المصري محمد صلاح لعب دورًا كبيرًا في انتصار الريدز بنتيجة...
كشفت تقارير صحفية أجور اللاعبين والمدربين الأعلى في العالم، وتصدر الأرجنتيني...
رغم التغييرات الكبيرة التي ينوي زين الدين زيدان إحداثها في نادي ريال مديد...
في ظهور نادر لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وثقت صورة...
يعتقد لاعب فريق ليفربول، السنغالي الدولي ساديو ماني، أن الهدف المتأخر وغير...