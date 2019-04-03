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زيدان: سنقوم بتغييرات ولا أريد مشاهدة الريال دون فاران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التغييرات التي سيشهدها الفريق في الموسم المقبل، وعن إمكانية رحيل مواطنه رافائيل فاران عن الفريق الملكي الصيف المقبل.



وقال زيدان في تصريحات صحفية: "نتحدث كثيرا عما سنقوم بتغييره قبل انطلاق الموسم المقبل، لكن يجب احترام جميع اللاعبين الموجودين في الفريق حاليا.. الحديث عن تنظيف الفريق أمر غير محترم".


وتابع "زيزو": "سنقوم بإجراء بعض الترتيبات، لكن لا يجب الحديث عن ذلك الآن، سيكون لدينا الوقت لمناقشة هذه الأمور".


وأكد زيدان تمسكه بالمدافع الدولي الفرنسي فاران، وقال في هذا الصدد: "لا أريد أن أرى ريال مدريد دون فاران.. إنه لاعب شاب، لقد قضى هنا ثماني سنوات، وهو يقوم بعمل رائع.. الصحافة تروج لأشياء كثيرة، لكن فاران لم يخبرني بأي شيء.. إنه في أفضل ناد في العالم، وهو يعرف ذلك، لقد فاز بجميع الألقاب الممكنة (مع ريال مدريد)".


وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة فاران في تغيير الأجواء وخوض تحد جديد، بعدما فاز بكل شيء مع ريال مدريد.




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