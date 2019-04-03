رصد, حمار, وحشي, أشقر, لأول, مرة, في, البرية, (صورة),

رُصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري موثق للحيوان المخطط.

والتقط المصور، سيرجيو بيتاميتز، صورا مذهلة للحمار الأشقر، أثناء محاولته توثيق هجرة الحمير الوحشية.وفي حديثه مع ناشيونال جيوغرافيك، قال بيتاميتز: "في البداية، اعتقدت أنه حمار وحشي ملطخ بالغبار. وبعد فترة وجيزة، أدركت ما شاهدت".