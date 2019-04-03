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إعادة فرز أصوات 8 دوائر في الانتخابات المحلية بتركيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا أنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر باسطنبول حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة والتنمية.



وكان مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم اشتكوا من مخالفات وصفها نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز بأنها "لا مثيل لها".


وذكر في هذا السياق بشكل خاص أن 17 ألفا و410 صوتا، تم فرزها من 309 صندوقا انتخابيا في مدينة اسطنبول، سجلت لحساب أحزاب أخرى مشاركة في الانتخابات المحلية.


وقال ياووز في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول إن "رئيس الصندوق وأعضاء اللجنة المشرفة على التصويت يوقعون على جداول عد وفرز الأصوات، ومن ثم يتم نقل بيانات الأصوات إلى محضر نتائج التصويت وإطلاع الأحزاب على هذه الأرقام تباعا"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "وهنا تحديدا تم تسجيل الأصوات في خانات أحزاب أخرى، ونتيجة لذلك جرى تسجيل 17 ألف و410 أصوات فرزت من 309 صناديق في خانات أحزاب أخرى، في الوقت الذي كان من المفترض أن تسجل في خانة حزب العدالة والتنمية".


ورصد نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا أيضا ما وصف بـ"ارتفاع عدد الأصوات الباطلة في المراكز الانتخابية التي تصدرت أصوات حزب العدالة والتنمية فيها بإسطنبول".


وشدد  ياووز في هذا الشأن قائلا: "نحن واثقون من بياناتنا ولدى النظر إلى هذه البيانات نرى أن حزب العدالة والتنمية يظفر ببلدية إسطنبول الكبرى".




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