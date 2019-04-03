اعتقال, زوجان, من, ابو, سنان, بشبهة, حيازة, مسدس, وذخيرة,

وكانت الشرطة ضبطت المسدس خلال تفتيشها البيت فيما عثرت على ذخيرة بحوزة الزوجة .وسيتم اليوم عرضهما على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهما لاستكمال التحقيق معهما.

اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة بشكل غير قاونين.

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