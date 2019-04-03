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اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة امس الثلاثاء  رجلا وزوجته (28 و 31 عاما) من قرية ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة بشكل غير قاونين.


وكانت الشرطة ضبطت المسدس خلال تفتيشها البيت فيما عثرت على ذخيرة بحوزة الزوجة .


وسيتم اليوم عرضهما على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهما  لاستكمال التحقيق معهما.




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