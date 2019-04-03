اعتقال, زوجان, من, ابو, سنان, بشبهة, حيازة, مسدس, وذخيرة,

كلمات متعلقةاعتقال, زوجان, من, ابو, سنان, بشبهة, حيازة, مسدس, وذخيرة,
تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر...
في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي...
اصيب شابان بجروح عندما اطلق جنود النار عليهما على حاجز حوارة جنوب نابلس، يوم...
اسفر حادث طرق مروع صباح اليوم الاربعاء على شارع ابن سينا الهدار في حيفا عن اصابة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً، ويطرأ...
تحت رعاية بلدية عرابة ووحدة التطوع البلدية ومديرتها شكرية نعامنه وسلة الثقافية...
ضمن فعاليان يوم الاعمال الخيرية اقيم في مركز محمود درويش الثقافي محاضرة للطبيب...
بمناسبة يوم الاعمال الخيرية والتطوعية الذي صادف اليوم الثلاثاء 2.4.2019 أحيا مجلس...
تحت إشراف المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وبدعم وتمويل من جمعية “الروح...