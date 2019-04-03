كم, بلغ, ثمن, فستان, نجوى, كرم, في, Arabs, Got, Talent, ?,

تحرص الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent.

فمؤخرا أطلت كرم بفستان أزرق قصير بسيط من توقيع دار الأزياء العالمي Versace، ويبلغ ثمنه حوالي 2935 دولار أميركي.وفي هذا العرض اختارت كرم موديل مختلف كليا عن ذلك الذي اطلت فيه بالعرض المباشر الأول من البرنامج، فهذا الفستان كان ضيقا من منطقة الخصر ليبرز نحافتها، وتم التركيز على تصميم حركة لافتة من الأعلى ليكشف عن أحد الأكتاف بانسيابية.وبدت كرم بغاية الجمال بهذه الإطلالة الراقية.