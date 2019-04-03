تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 10:45:45 اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة |  2019-04-03 10:22:48 القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات |  2019-04-03 09:55:23 شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت |  2019-04-03 09:45:54 الزنجبيل علاج طبيعي فعّال للصداع النصفي |  2019-04-03 10:00:25 أول امرأة سمراء عمدة لشيكاغو |  2019-04-03 09:23:42 حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية |  2019-04-03 09:11:48 اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس |  2019-04-03 08:10:10 تخليص امرأة علقت داخل سيارة جراء حادث طرق في حيفا |  2019-04-03 07:59:20 اندلاع حريق بفندق قرب الحرم المكي وإخلاء 700 معتمر |  2019-04-03 07:58:32 113 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي |  2019-04-03 06:00:02 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا |  2019-04-03 06:08:21 ملادينوف: حشدنا 45 مليون دولار لتوفير قرابة 20 ألف وظيفة مؤقتة في غزة |  2019-04-02 22:59:59 بوتفليقة يستقيل والجزائريون يحتفلون |  2019-04-02 22:54:36 عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية |  2019-04-02 21:51:53 محاضرة قيمة للطبيب يوسف غريب عن الجراحة التجميلية |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كم بلغ ثمن فستان نجوى كرم في Arabs Got Talent ?



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحرص الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إبهار المشاهدين بإطلالاتها الفخمة خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent.



فمؤخرا أطلت كرم بفستان أزرق قصير بسيط من توقيع دار الأزياء العالمي Versace، ويبلغ ثمنه حوالي 2935 دولار أميركي.


وفي هذا العرض اختارت كرم موديل مختلف كليا عن ذلك الذي اطلت فيه بالعرض المباشر الأول من البرنامج، فهذا الفستان كان ضيقا من منطقة الخصر ليبرز نحافتها، وتم التركيز على تصميم حركة لافتة من الأعلى ليكشف عن أحد الأكتاف بانسيابية.


وبدت كرم بغاية الجمال بهذه الإطلالة الراقية.




كلمات متعلقة

كم, بلغ, ثمن, فستان, نجوى, كرم, في, Arabs, Got, Talent, ?,

تابعونــا

ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس 2019-04-03 | 09:45:08

سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة...

شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور شيرين عبدالوهاب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور 2019-04-03 | 08:04:01

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب،...

"عري" محمد رمضان يحرج نقابة الموسيقيين في مصر "عري" محمد رمضان يحرج نقابة الموسيقيين في مصر 2019-04-02 | 20:28:01

هجوم كبير تعرضت له نقابة الموسيقيين، بسبب الحفل الذي أحياه الفنان محمد رمضان...

كيفانش تاتليتوغ مهدد بسبب مبلغ مالي ضخم كيفانش تاتليتوغ مهدد بسبب مبلغ مالي ضخم 2019-04-02 | 15:45:13

مقابل مشاركته في النسخة التركية من المسلسل العالمي الشهير "Prison Break" طلب الممثل...

هل اصبح قصر شاكيرا ملكا لنانسي عجرم؟ هل اصبح قصر شاكيرا ملكا لنانسي عجرم؟ 2019-04-02 | 15:45:23

هل اصبح قصر شاكيرا في ميامي بيتش ملكا لـ نانسي عجرم؟ فنمواضيع مختارة بواسطة نورث...

هل عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب ! هل عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب ! 2019-04-02 | 13:45:39

عادت نوال الزغبي إلى زوجها السابق إيلي ديب، لتطوي بذلك صفحة الخلاف الكبير بينهما...

رانيا يوسف تتعرض للسخرية بعد كذبة “Game of thrones” رانيا يوسف تتعرض للسخرية بعد كذبة “Game of thrones” 2019-04-02 | 12:30:12

تعرضت الممثلة المصرية رانيا يوسف وذلك بعد كذبة ابريل التي اطلقتها امس الاثنين...

محمد إمام وسط بطلات مسلسله الرمضاني الجديد محمد إمام وسط بطلات مسلسله الرمضاني الجديد 2019-04-02 | 11:30:26

شارك الممثل المصري ​محمد إمام​ الجمهور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...

ما حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب؟ ما حقيقة إعتزال شيرين عبد الوهاب؟ 2019-04-02 | 08:48:13

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس بخبر إعتزال الفنانة المصرية ​شيرين عبد...

ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ ماذا قال زوج أنغام عن "الزوجة الأولى" و"فارق السن"؟ 2019-04-01 | 19:07:39

عبر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن غضبه بسبب الأقاويل التي طالته في الفترة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف تمديد اعتقال مشتبه جان شموئيل الخضيرة المثلث منطقة عربي علاء زيود محاميد ام الفحم المحكمة حيفا حادث طرقنرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة استئناف اعادة الانتخابات رئاسة بلدية باقة الغربية جلال ابو حسين مرسي ابو مخ مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق ضبط 300 اسطوانة غاز كفر مندا سخنين دير حنا توقيف مشتبهين شرطة حملة تفتيش بث مباشر : سيلتا فيغو و ريال مدريدشابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية الشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة متطرفون يهود حرق سيارات شاحنات يافة الناصرة انتقاما تدفيع ثمن سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق اتهام شاب محمد يوسف شناوي حليصة حيفا قتل يهودي اطلاق نار اصابة عملية قومية كرهه لليهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com