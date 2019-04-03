كم, فنجاناً, من, القهوة, يمكن, أن, تشرب, في, اليوم؟,

إذا كنت عصبياً أو لا تحصل على ما يكفي من النوم عليك مراجعة كمية الكافيين التي تتناولها في اليوم. كذلك بعض الأدوية لا يتناسب معها شرب القهوة. وبخلاف ذلك تقدر التوصيات الصحية كمية الكافيين الآمنة في اليوم بـ 400 ملغ، لكن يختلف عدد فناجين أو أكواب القهوة التي تظل ضمن هذه الحدود حسب نوع القهوة. فكوب الاسبرسو يحتوي على كمية من الكافيين أكثر من فنجان القهوة التركية.

ونظراً لأن معظم من يشربون الاسبرسو يتناولون جرعة مضاعفة (دبل) تبلغ كمية الكافيين في الكوب الواحد في هذه الحالة حوالي 125 ملغ. بينما يحتوي فنجان القهوة التركية على ما لا يزيد عن 65 ملغ من الكافيين.ويحتوي كوب القهوة الأمريكية على ما بين الـ 30 و90 ملغ من الكافيين، وتعتبر حبوب القهوة العربية الأغنى بالكافيين مقارنة بحبوب القهوة الأخرى.وبشكل عام، تحذّر التوصيات الصحية الخاصة بشرب القهوة من أعراض تناول أكثر من 4 فناجين في اليوم، والتي تتضمن: الصداع، والأرق، وزيادة التبول، وارتعاش العضلات، وتسارع دقات القلب.فإذا كنت من عشاق القهوة وتريد ضبط الكمية ضمن حدود آمنة يمكنك تناول بعض أكواب القهوة منزوعة الكافيين، فهي تحتوي على 20 بالمائة من الكافيين الموجود في القهوة العادية.ولا توجد مخاوف من السعرات الحرارية في القهوة السوداء فالكوب يحتوي على سعرة واحدة فقطّ! لكن عند إضافة الحليب والسكر. فإضافة بعض الحليب نسبة الدسم فيه 2 بالمائة يعني إضافة 15 سعرة حرارية إلى الكوب، وتحتوي كل ملعقة سكر على 16 سعرة.