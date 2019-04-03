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مبابي : لن أعادل أهداف بيليه حتى في البلاي ستيشن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يدخل كيليان مبابي، الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في مقارنات في بعض الأحيان مع بيليه، لكن مهاجم باريس سان جيرمان لا يعتقد أنه سيصل خلال مسيرته إلى نفس عدد أهداف أسطورة البرازيل.



وسجل مبابي (20 عامًا) في مسيرته 103 أهداف حتى الآن، وبات ثاني لاعب مراهق يهز الشباك في نهائي كأس العالم بعدما فعلها في فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا العام الماضي.


ويدعي بيليه أنه سجل 1025 هدفا خلال مسيرته الحافلة.


والتقى مبابي مع بيليه، أمس الثلاثاء، في حفل لشركة راعية مشتركة بينهما، في باريس، وقال: "حتى بالأهداف التي سجلتها مع الأصدقاء، وبلاي ستيشن، لن أعادل أهدافه".


وأضاف "لا يزال الطريق طويلًا جدًا. سأحاول الاقتراب بأكبر شكل ممكن لكن أعتقد أني سأبقى بعيدًا عن هذا الرقم في نهاية مسيرتي".


وأكد بيليه، الذي قضى مسيرته في سانتوس قبل أن يلعب لمدة عامين في نيويورك كوزموس بالدوري الأمريكي في منتصف سبعينات القرن الماضي، أنه يتمنى التوفيق لمبابي.


وقال بيليه الفائز ثلاث مرات بكأس العالم: "أتمنى أن يتمكن من تسجيل ألف هدف. أنا سجلت 1025 هدفا! لذا إذا وصل إلى ألف هدف سيكون الأمر جيدا".




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