القاء, قنبلة, على, بناية, مجلس, محلي, يركا, دون, اصابات,

تحقق الشرطة في ملابسات بلاغ عن القاء قنبلة على مبنى المجلس المحلي في قرية يركا فجر اليوم الاربعاء.

وافيد ان الحادث اسفر عن ارضار بسيطة في المكان دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح بعد خلفيته .