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شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : أوقفت الشرطة فجر اليوم مشتبها يبلغ من العمر 17 عامًا من سكان مدينة سخنين بشبهة  ألقاء قنبلة ليلة أمس على أحدى المنازل في المدينة*.


 أفراد الشرطة ومححقو التشخيص الجنائي  وصلوا الى مكان الحادث، وقاموا بجمع البينات والأدلة الى جانب إجراء عمليات تفتيش.


سيحال المشتبه اليوم لجلسة طلب تمديد توقيف في محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

 




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