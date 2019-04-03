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ريم مصطفى تستعرض أناقتها ورشاقتها في شوارع باريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سافرت الفنانة المصرية ريم مصطفى إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل قضاء أجازة هناك..




ريم شاركت محبيها في عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت بطلة حديثة وملفتة، حيث ارتدت جيب قصير وبلوزة قصيرة.


الفنانة الشابة لفت وشاح على رقبتها، بينما وضعت ماكياج بارز، وبدت في لوك جذاب، حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال سيل من التعليقات.




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