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أول امرأة سمراء عمدة لشيكاغو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فازت لوري لايتفوت (56 عاما)، الأربعاء، بمنصب عميد مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة، لتكون أول امرأة سوداء تفوز بهذا المنصب.



وتنافست لايتفوت على منصب عمدة شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أميركية سكانا بعد نيويورك ولوس أنجلوس، مع توني بريكوينكول (72 عاما)، وهي أيضا امرأة من أصول أفريقية.


وكانت لايتفوت رئيسة لمنظمة "شيكاغو بوليس بورد" المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية. أما بريكوينكول فهي سياسية مخضرمة، كانت عضوة في مجلس المدينة لمدة عقدين.



وقالت منظمة أميركية بحثية، إن النساء من أصل أفريقي، يمثلن 6 في المئة فقط من رؤساء بلديات أكبر 200 مدينة في الولايات المتحدة كلها.


وخطفت لايتفوت وبريكوينكول الأضواء، بعد حصولهما على غالبية الأصوات من بين 14 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في فبراير الماضي.


وستحل لايتفوت، التي ستؤدي اليمين القانونية في 20 مايو المقبل، مكان رام إيمانويل، الذي أعلن في سبتمبر الماضي أنه لن يسعى لرئاسة البلدية لفترة ثالثة.


وستكون لايتفوت العمدة السادس والخمسين في تاريخ مدينة شيكاغو.

تصوير - afp




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