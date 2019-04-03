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حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية



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 في إطار مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر أصدر النائب العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، قرارا يحظر على أصحاب الملاهي والنوادي الليلية في إسرائيل تقدم خدمات للساهرين تعرف بتسمية "الرقص على أحضان الرجال".



كما يخول هذا القرار الجهات المعنية صلاحية مقاضاة من يخالفه. وقد اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع أمر أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب قبل حوالي الشهر ونصف الشهر.


وفي نفس السياق قضى النائب العام بأن يفرض حظر نشر إعلانات بتقديم خدمات جنسية مقابل المال، على من يقوم بنشرها اما بواسطة مواد مطبوعة أو عن طريق مواقع انترنت وليس على النساء اللواتي يوفرن هذه الخدمات.


صورة توضيحية - تصوير afp




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