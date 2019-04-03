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سواريز : أظهرناللجميع أننا نريد التتويج بالليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب لويس سواريز مهاجم برشلونة، عن رضاه بالتعادل الدرامي الذي حققه فريقه بنتيجة (4-4) ضد فياريال، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الليجا.



وسجل سواريز هدف التعادل القاتل لبرشلونة في المباراة بالدقيقة (90+3) من تسديدة صاروخية، لينقذ البارسا من الهزيمة.


وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، وكنا نستحق الفوز، ولكننا مدركين أن فياريال حصل على فرص، واستغلوا الأخطاء واعتمدوا على السرعة، ولذلك قلبوا النتيجة، وفي النهاية روح الفريق أظهرت أننا نريد أن نتوج بالليجا".




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