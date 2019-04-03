تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-03 10:45:45 اعتقال زوجان من ابو سنان بشبهة حيازة مسدس وذخيرة |  2019-04-03 10:22:48 القاء قنبلة على بناية مجلس محلي يركا دون اصابات |  2019-04-03 09:55:23 شاب 17 عاما من سخنين مشتبه بالقاء قنبلة على بيت |  2019-04-03 09:45:54 الزنجبيل علاج طبيعي فعّال للصداع النصفي |  2019-04-03 10:00:25 أول امرأة سمراء عمدة لشيكاغو |  2019-04-03 09:23:42 حظر خدمات الرقص الجنسي في النوادي الليلية |  2019-04-03 09:11:48 اطلاق نار على شابين بحجة تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس |  2019-04-03 08:10:10 تخليص امرأة علقت داخل سيارة جراء حادث طرق في حيفا |  2019-04-03 07:59:20 اندلاع حريق بفندق قرب الحرم المكي وإخلاء 700 معتمر |  2019-04-03 07:58:32 113 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي |  2019-04-03 06:00:02 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا |  2019-04-03 06:08:21 ملادينوف: حشدنا 45 مليون دولار لتوفير قرابة 20 ألف وظيفة مؤقتة في غزة |  2019-04-02 22:59:59 بوتفليقة يستقيل والجزائريون يحتفلون |  2019-04-02 22:54:36 عرابة:مشاركة واسعة في يوم الاعمال الخيرية |  2019-04-02 21:51:53 محاضرة قيمة للطبيب يوسف غريب عن الجراحة التجميلية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعد الهاتف والتلفاز.. مزهريات سامسونغ لإطفاء الحرائق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: أطلقت شركة “شيلي ورلد وايد” (Cheil Worldwide) التابعة لشركة سامسونغ الكورية حملة لصالح منتج جديد، اسمه مزهرية الحرائق (Firevase)، وهي مزهرية للزهور مصممة لإخماد الحرائق عندما ترميها مثل القنابل اليدوية.



وأنتجت شيلي مئة ألف مزهرية، ووزعتها بالتعاون مع شركة تأمين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وتقوم الشركتان الآن بإنشاء حملة السلامة من الحرائق، حيث ستنتج سامسونغ مئتي ألف من المزهريات متعددة الأغراض.


ولا تبدو مزهرية سامسونغ للوهلة الأولى مختلفة تمامًا عن أي مزهرية أخرى، ولكنها تحتوي على جزأين.


يعمل الجزء الداخلي كمزهرية عادية، حيث المكان الذي تضع فيه الأزهار، ويمتلئ الجزء الخارجي بكربونات البوتاسيوم، وهي مادة كيميائية تعمل كمثبط للأكسجين.


وتقوم فكرة المزهرية المضادة للحريق على إمكانية قذفها على مركز الحريق كما تقذف القنابل، وعندما تنفجر ستنطلق هذه المادة الكيميائية، التي تطفئ الحريق بشكل فعال.


بالطبع، يمكن لطفايات الحريق العادية القيام بالعمل نفسه، ولكن وفقًا لبحث شركتي سامسونغ ومارين، فإن 58% من الأسر في كوريا الجنوبية ليست لديها طفايات.


“وحتى لو كان لدى الناس، فإنهم عادة لا يهتمون بها جيدًا، إنهم يخزنونها في أماكن يصعب الوصول إليها أو ينسونها تمامًا”، وفقًا لما ذكره موقع دازين.




كلمات متعلقة

بعد, الهاتف, والتلفاز.., مزهريات, سامسونغ, لإطفاء, الحرائق,

تابعونــا

"رفضت الرقص" لأصدقاء زوجها.. فعاقبوها ببشاعة "رفضت الرقص" لأصدقاء زوجها.. فعاقبوها ببشاعة 2019-04-03 | 10:45:50

مثل رجل أمام المحكمة بتهمة مهاجمة زوجته وتعريتها وضربها بالسوط قبل أن يحلق شعر...

ولادة "طفل معجزة" بعد وفاة والدته بـ 56 يوما ولادة "طفل معجزة" بعد وفاة والدته بـ 56 يوما 2019-04-03 | 08:05:51

أنجبت رياضية دولية سابقة طفلا في البرتغال، على الرغم من إعلان وفاتها دماغيا منذ...

فيسبوك تفسر سبب ظهور منشورات دون غيرها فيسبوك تفسر سبب ظهور منشورات دون غيرها 2019-04-02 | 14:45:47

كشفت شركة فيسبوك الغطاء عن الخوارزمية التي تحدد المنشورات التي تظهر في صفحة "آخر...

فيديو - أشهر كذبات أبريل التي صدقها كثيرون فيديو - أشهر كذبات أبريل التي صدقها كثيرون 2019-04-02 | 14:45:26

بحلول الأول من أبريل، ترُوج عدة أكاذيب، لكن بعض هذه الخدع تصدر عن مؤسسات إعلامية...

تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن أدولف هتلر 2019-04-02 | 12:30:51

يكشف برنامج وثائقي جديد عن معلومات مثيرة تنشر لأول مرة عن الزعيم النازي أدولف...

جنت 130 ألف دولار بعد تخليها عن وظيفتها الثابتة!​​​​​​​ جنت 130 ألف دولار بعد تخليها عن وظيفتها الثابتة!​​​​​​​ 2019-04-02 | 11:30:45

لم تكن جادي أوليفر تعلم أنّ تركها لمهنة المحاماة سيجعلها تكسب ثروة كبيرة جراء...

عروس داعش - غسلوا دماغي.. والكل كان يراقبني عروس داعش - غسلوا دماغي.. والكل كان يراقبني 2019-04-02 | 10:20:05

أقرت شاميما بيغوم، الفتاة البريطانية التي عرفت باسم "عروس داعش"، بأنها تعرضت إلى...

في ذكرى انطلاقته.. "جيميل" يتيح لك جدولة الرسائل في ذكرى انطلاقته.. "جيميل" يتيح لك جدولة الرسائل 2019-04-02 | 08:42:26

احتفالا بذكرى انطلاق البريد الإلكتروني الشهير "جيميل" (في الأول من أبريل/نيسان)...

واحدة من شخصين بالعالم.. أسكتلندية "محصنة" ضد الألم واحدة من شخصين بالعالم.. أسكتلندية "محصنة" ضد الألم 2019-04-01 | 15:40:05

جو كاميرون، امرأة تبلغ من العمر 71 عاما من اسكتلندا، هي واحدة من شخصين فقط في...

الموت ونشر الرعب.. أسوأ أكاذيب أول أيام أبريل! الموت ونشر الرعب.. أسوأ أكاذيب أول أيام أبريل! 2019-04-01 | 14:40:47

يشهد يوم 1 أبريل من كل عام تقليدا يُعرف باسم "كذبة أبريل"، يبتكر فيه الكثيرون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب عمران وائل مصاروة مصرع الطفل المرحوم باقة الغربية زيمر حلدث طرق مروع فلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةاوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة رمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةالشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة باب العامود القدس توثيق محاولة طعن مقدسي العيساوية طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com