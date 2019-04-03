بعد, الهاتف, والتلفاز.., مزهريات, سامسونغ, لإطفاء, الحرائق,

كلمات متعلقةبعد, الهاتف, والتلفاز.., مزهريات, سامسونغ, لإطفاء, الحرائق,
مثل رجل أمام المحكمة بتهمة مهاجمة زوجته وتعريتها وضربها بالسوط قبل أن يحلق شعر...
أنجبت رياضية دولية سابقة طفلا في البرتغال، على الرغم من إعلان وفاتها دماغيا منذ...
كشفت شركة فيسبوك الغطاء عن الخوارزمية التي تحدد المنشورات التي تظهر في صفحة "آخر...
بحلول الأول من أبريل، ترُوج عدة أكاذيب، لكن بعض هذه الخدع تصدر عن مؤسسات إعلامية...
يكشف برنامج وثائقي جديد عن معلومات مثيرة تنشر لأول مرة عن الزعيم النازي أدولف...
لم تكن جادي أوليفر تعلم أنّ تركها لمهنة المحاماة سيجعلها تكسب ثروة كبيرة جراء...
أقرت شاميما بيغوم، الفتاة البريطانية التي عرفت باسم "عروس داعش"، بأنها تعرضت إلى...
احتفالا بذكرى انطلاق البريد الإلكتروني الشهير "جيميل" (في الأول من أبريل/نيسان)...
جو كاميرون، امرأة تبلغ من العمر 71 عاما من اسكتلندا، هي واحدة من شخصين فقط في...
يشهد يوم 1 أبريل من كل عام تقليدا يُعرف باسم "كذبة أبريل"، يبتكر فيه الكثيرون...